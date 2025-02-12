Зеленський назвав "план Б" на випадок, якщо Україна не стане членом НАТО

Володимир Зеленський вважає, що наразі членство України в НАТО виглядає малоймовірним через опір з боку низки держав

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Якщо Україна не стане членом НАТО, то їй необхідно буде подвоїти армію та посилити її новим озброєнням. Про це в інтерв’ю виданню The Economist повідомив президент Володимир Зеленський, назвавши такі дії "планом Б".

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Глава держави вважає, що наразі членство України в НАТО виглядає малоймовірним через опір з боку Німеччини, Угорщини та США. Однак, на його думку, якщо США дадуть згоду, то Німеччина та Угорщина – теж.

"Якщо Україна не в НАТО, то це означає, що Україна будуватиме НАТО на своїй території. Отже, нам потрібна така численна армія, як у росіян сьогодні. А для всього цього потрібні зброя і гроші. І ми будемо просити про це США", – сказав Зеленський.

За словами президента, це і є "план Б" на випадок, якщо Україна не стане членом Альянсу.

"Нам не потрібні жодні армії у світі. Нам потрібна своя армія, але ми повинні її подвоїти. Бути на одному рівні з російською армією. Що нам потрібно? Гроші, війська, військова техніка тощо", – уточнив глава держави.

На його думку, Європа у такому випадку може допомогти з фінансуванням, а США – з озброєнням. Йдеться, зокрема, про далекобійні ракети та системи протиповітряної оборони Patriot.