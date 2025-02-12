Зеленський назвав "план Б" на випадок, якщо Україна не стане членом НАТО
Якщо Україна не стане членом НАТО, то їй необхідно буде подвоїти армію та посилити її новим озброєнням. Про це в інтерв’ю виданню The Economist повідомив президент Володимир Зеленський, назвавши такі дії "планом Б".
Глава держави вважає, що наразі членство України в НАТО виглядає малоймовірним через опір з боку Німеччини, Угорщини та США. Однак, на його думку, якщо США дадуть згоду, то Німеччина та Угорщина – теж.
"Якщо Україна не в НАТО, то це означає, що Україна будуватиме НАТО на своїй території. Отже, нам потрібна така численна армія, як у росіян сьогодні. А для всього цього потрібні зброя і гроші. І ми будемо просити про це США", – сказав Зеленський.
За словами президента, це і є "план Б" на випадок, якщо Україна не стане членом Альянсу.
"Нам не потрібні жодні армії у світі. Нам потрібна своя армія, але ми повинні її подвоїти. Бути на одному рівні з російською армією. Що нам потрібно? Гроші, війська, військова техніка тощо", – уточнив глава держави.
На його думку, Європа у такому випадку може допомогти з фінансуванням, а США – з озброєнням. Йдеться, зокрема, про далекобійні ракети та системи протиповітряної оборони Patriot.
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