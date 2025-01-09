"Викликали аплодисменти у Кремлі". МЗС відповіло на заяви кандидата у президенти Польщі Навроцького

У міністерстві нагадали, що саме РФ століттями намагається знищити українську та польську держави

Міністерство закордонних справ (Фото: Depositphotos)

Українське Міністерство закордонних справ відкидає "тенденційні та маніпулятивні" заяви кандидата у президенти Польщі Кароля Навроцького. Така публікація з'явилася на сайті українського дипломатичного відомства.

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Напередодні політик заявив, що не бачить Україну у Євросоюзі та НАТО до розв'язання питання Волинської трагедії. Кандидат від Права і справедливості Навроцький наразі очолює польський Інститут національної пам'яті.

"Такі заяви свідчать, що польський політик ставить конʼюнктурні міркування вище за стратегічні безпекові інтереси власної країни, добросусідські українсько-польські відносини, спільні цінності свободи, демократії та справедливості", – відреагувало МЗС України.

У відомстві заявили, що між українською та польською сторонами продовжується "конструктивний діалог" уповноважених органів влади з питань історичного минулого.

Показовим українська дипломатія вважає те, що заяви Навроцького "викликали аплодисменти в Кремлі". У міністерстві нагадали, що саме РФ століттями намагається знищити українську та польську держави.

У відомстві наголосили, що Москва й зараз "вкладає колосальні ресурси" у спроби зруйнувати українсько-польську дружбу та взаєморозуміння й неприпустимо робити заяви, які підіграють цим зусиллям Росії.

Водночас, додали в МЗС, Україна та українці "завжди були та залишаються глибоко вдячними польському уряду та суспільству за всю щиру та масштабну допомогу" у протистоянні агресії РФ, і завдяки цій допомозі Україна захищає не лише себе, а й увесь регіон та всю Європу від російського режиму.

"Якими б не були заяви польського політика, реальність полягає в тому, що Україна вже є де-факто і стане де-юре частиною євроатлантичної сімʼї народів і спільної європейської архітектури безпеки", – підсумували у заяві.

Раніше Навроцький заявив, що не бачить Україну в жодній міжнародній структурі, допоки не будуть вирішені "важливі для поляків цивілізаційні питання". Йдеться про Волинську трагедію.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на цю заяву: він звернувся до лідера партії Право і справедливість Ярослава Качинського, від чиєї політсили Навроцького й висунуто на вибори президента Польщі.

"Ви ще пам'ятаєте, хто з президентів найбільше підтримував Україну в цьому питанні? А хто найбільше виступав проти? Вам не соромно?" – написав польський прем'єр.