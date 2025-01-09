"Вызвали аплодисменты в Кремле". МИД ответил на заявления кандидата в президенты Польши

В министерстве напомнили, что именно РФ веками пытается уничтожить украинское и польское государства

Министерство иностранных дел (Фото: Depositphotos)

Украинское Министерство иностранных дел отвергает "тенденциозные и манипулятивные" заявления кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого. Такая публикация появилась на сайте украинского дипломатического ведомства.

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Накануне политик заявил, что не видит Украины в Евросоюзе и НАТО до решения вопроса Волынской трагедии. Кандидат от Права и справедливости Навроцкий возглавляет польский Институт национальной памяти.

"Такие заявления свидетельствуют, что польский политик ставит конъюнктурные соображения выше стратегических интересов безопасности собственной страны, добрососедских украинско-польских отношений, общих ценностей свободы, демократии и справедливости", – отреагировал МИД Украины.

В ведомстве заявили, что между украинской и польской сторонами продолжается "конструктивный диалог" уполномоченных органов власти касательно исторического прошлого.

Показательным украинская дипломатия считает то, что заявления Навроцкого "вызвали аплодисменты в Кремле". В министерстве напомнили, что именно РФ веками пытается уничтожить украинское и польское государства.

В ведомстве подчеркнули, что Москва и сейчас "вкладывает колоссальные ресурсы" в попытки разрушить украинско-польскую дружбу и взаимопонимание и недопустимо делать заявления, подыгрывающие этим усилиям России.

В то же время, добавили в МИД, Украина и украинцы "всегда были и остаются глубоко благодарными польскому правительству и обществу за всю искреннюю и масштабную помощь" в противостоянии агрессии РФ, и благодаря этой помощи Украина защищает не только себя, но и весь регион и всю Европу от российского режима.

"Какими бы ни были заявления польского политика, реальность заключается в том, что Украина уже является де-факто и станет де-юре частью евроатлантической семьи народов и общей европейской архитектуры безопасности", – подытожили в заявлении.

Ранее Навроцкий заявил, что не видит Украину ни в одной международной структуре, пока не будут решены "важные для поляков цивилизационные вопросы". Речь идет о Волынской трагедии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на это заявление: он обратился к лидеру партии Право и справедливость Ярославу Качинскому, от чьей политсилы Навроцкого и выдвигают на выборы президента Польши.

"Вы еще помните, кто из президентов больше всего поддерживал Украину в этом вопросе? А кто больше всего выступал против? Вам не стыдно?" – написал польский премьер.