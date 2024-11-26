Главы МИД Украины и Польши обсудили передачу МиГов и эксгумации жертв Волынской трагедии

Андрей Сибига и Радослав Сикорский (Фото: МИД Украины)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и его польский коллега Радослав Сикорский провели переговоры в Варшаве, в частности, об истребителях МиГ и эксгумации польских жертв Волынской трагедии.

Сибига затронул вопрос передачи Украине польских самолетов. Он отметил, что Украина понимает важность защиты Польшей собственного воздушного пространства – и поэтому украинская сторона ведет переговоры с союзниками по НАТО о поддержке защиты польского неба и восточных границ Альянса.

Также глава МИД сообщил польскому коллеге, что Украина срочно нуждается в решении союзников о сбыте российских целей над ее территорией.

К тому же, чиновники обсудили "сложные вопросы исторического прошлого". Сибига подчеркнул, что украинцы, как и поляки, заинтересованы, чтобы между народами "не было никаких недоразумений".

"Каждая семья имеет право достойно чтить память своих предков. И сейчас в рамках совместной украинско-польской рабочей группы под эгидой министерств культуры двух стран работаем нам практическими механизмами решением дел, связанных с поисками и эксгумациями. У нас есть прогресс на этом пути" и это отражено в нашем сегодняшнем совместном заявлении", – подчеркнул глава МИД.

Его польский коллега сообщил, что Украина подтвердила отсутствие препятствий для проведения поисково-эксгумационных работ на территории Украины польскими государственными учреждениями и частными структурами в сотрудничестве с украинскими ведомствами.

Также Украина готова положительно рассматривать заявки по этим вопросам, передает слова чиновника государственное СМИ Polska Agencja Prasowa. Кроме этого, Сикорский отметил, что польская сторона мобилизует и собственные институты, в частности Институт национальной памяти, чтобы "быть чувствительными к украинским требованиям".

Спикер польского МИД Павел Вронский сообщил, что речь идет об отмене моратория на поиски и эксгумацию останков польских жертв Волынской трагедии, действовавшего с 2017 года. Чиновник добавил, что эксгумация может начаться весной 2025 года.