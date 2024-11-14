Дуда назвал условие, при котором Польша передаст Украине истребители МиГ-29
Польские МиГ-29 (Фото: ЕРА/Adam Warzawa)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте обсудил возможность передачи Украине истребителей МиГ-29 советского производства. Об этом сообщает Polsat News.

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Дуда отметил, что Польша готова рассмотреть передачу Украине польских истребителей, если НАТО примет решение о передислокации западных самолетов на польские авиабазы.

Президент подчеркнул, что у Польши сейчас есть одна эскадрилья МиГ-29, которая используется для охраны собственного воздушного пространства. Если эти самолеты будут переданы Украине, Польша настаивает на гарантии защиты неба.

Дуда также добавил, что Польша ежедневно поддерживает Украину и является важным транзитным хабом помощи. Он отметил, что без польской инфраструктуры ситуация для Украины была бы гораздо сложнее.

  • В конце октября президент Владимир Зеленский заявил, что Польша не передала Украине самолеты МиГ, хотя он и договаривался с НАТО о полицейской миссии, которая должна была компенсировать передачу судов для польской стороны.
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя это, заявил, что "Варшава сделала для Киева больше, чем любая другая страна".
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