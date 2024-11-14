Дуда: Не верю, что Трамп позволит РФ уничтожить Украину – он должен уважать деньги США

Анджей Дуда (Фото: ЕРА/ALBERT ZAWADA)

Президент Польши Анджей Дуда заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, что "не может представить, что Дональд Трамп позволит России уничтожить Украину". По его словам, избранный президент США должен уважать хотя бы те деньги, которые американцы предоставили Украине.

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Дуда напомнил, что США с начала полномасштабной войны уже предоставили Украине "гигантские средства, боевую технику и финансовую помощь", и долг Трампа, по мнению польского президента, состоит в том, чтобы эти деньги уважать.

"Я не могу представить, что президент Дональд Трамп позволит России уничтожить Украину. Украина, в которую американский налогоплательщик, за чьи деньги вскоре будет отвечать президент Трамп, когда вступит в должность, вложил такие огромные суммы. Это вопрос уважения денег американских налогоплательщиков", – выразился Дуда.

В ходе предстоящей встречи с Трампом он обязательно обсудит российско-украинскую войну, заявил польский лидер.

"Я буду представлять, конечно, не только в контексте самой ситуации в Украине, но и ситуации в нашей части Европы, наш взгляд, наших соседей, то, что у нас происходит вообще, а также в этом контексте американских интересов", – подытожил Дуда.