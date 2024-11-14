Дуда: Не уявляю, що Трамп дозволить Росії знищити Україну – він має поважати гроші США
Президент Польщі Анджей Дуда заявив на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, що "не може уявити, що Дональд Трамп дозволить Росії знищити Україну". За його словами, обраний президент США має поважати хоча б ті гроші, які американці надали Україні.
Дуда нагадав, що США з початку повномасштабної війни вже надали Україні "гігантські кошти, бойову техніку та фінансову допомогу", і обов'язок Трампа, на думку польського президента, в тому, щоб ці гроші поважати.
"Я не можу уявити, що президент Дональд Трамп дозволить Росії знищити Україну. Україна, в яку американський платник податків, за гроші якого незабаром відповідатиме президент Трамп, коли вступить на посаду, вклав такі величезні суми. Це питання поваги до грошей американських платників податків", – висловився Дуда.
Під час майбутньої зустрічі з Трампом він обов'язково обговорить російсько-українську війну, заявив польський лідер.
"Я буду представляти, звісно, не тільки в контексті самої ситуації в Україні, а й ситуації в нашій частині Європи, наш погляд, наших сусідів, те, що у нас відбувається взагалі, а також у цьому контексті американських інтересів", – підсумував Дуда.
- Трамп, виступаючи перед прихильниками у Флориді після оголошення результатів президентських виборів 6 листопада, пообіцяв, що за його каденції не буде війн.
- Спеціальний представник уряду США з переговорів у справах України (2017-2019) Курт Волкер казав, що Трамп не хоче, щоб за його каденції Україна зазнала поразки і його зробили за це відповідальним.
- Президент Фінляндії Александр Стубб після розмови з Трампом заявив, що американський лідер "дуже серйозно налаштований укласти мирну угоду якнайшвидше".