Дуда: Не уявляю, що Трамп дозволить Росії знищити Україну – він має поважати гроші США

Під час майбутньої зустрічі з Трампом він обов'язково обговорить російсько-українську війну, заявив польський лідер

Анджей Дуда (Фото: ЕРА/ALBERT ZAWADA)

Президент Польщі Анджей Дуда заявив на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, що "не може уявити, що Дональд Трамп дозволить Росії знищити Україну". За його словами, обраний президент США має поважати хоча б ті гроші, які американці надали Україні.

Дуда нагадав, що США з початку повномасштабної війни вже надали Україні "гігантські кошти, бойову техніку та фінансову допомогу", і обов'язок Трампа, на думку польського президента, в тому, щоб ці гроші поважати.

"Я не можу уявити, що президент Дональд Трамп дозволить Росії знищити Україну. Україна, в яку американський платник податків, за гроші якого незабаром відповідатиме президент Трамп, коли вступить на посаду, вклав такі величезні суми. Це питання поваги до грошей американських платників податків", – висловився Дуда.

Під час майбутньої зустрічі з Трампом він обов'язково обговорить російсько-українську війну, заявив польський лідер.

"Я буду представляти, звісно, ​​не тільки в контексті самої ситуації в Україні, а й ситуації в нашій частині Європи, наш погляд, наших сусідів, те, що у нас відбувається взагалі, а також у цьому контексті американських інтересів", – підсумував Дуда.