Президент Фінляндії: Трамп серйозно налаштований укласти мирну угоду щодо України якнайшвидше
Президент Фінляндії Александр Стубб після телефонної розмови з обраним лідером США Дональдом Трампом заявив, що республіканця слід сприймати серйозно, коли той говорить про завершення російсько-української війни. Його цитує Bloomberg.
"Ми в Європі та в усьому світі повинні розуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований укласти мирну угоду якнайшвидше", – сказав Стубб.
Він зазначив, що "існує вікно можливостей для переговорів між виборами та інавгурацією".
Під час свого виступу на кліматичному саміті COP29 у Баку Стубб окреслив чотири ключові умови для досягнення миру в Україні, зазначає Bloomberg.
Першим фактором він назвав питання території, зазначивши, що наразі невідомо, як це питання вирішиться. Другою умовою є гарантії безпеки, третьою — справедливість. Четвертий аспект, за його словами, стосується відновлення країни, що є порівняно "легшим завданням".
- 10 листопада WP повідомило, що Трамп зателефонував Путіну і закликав його не загострювати ситуацію в Україні. Уряд України був поінформований про дзвінок і не заперечував проти проведення розмови, розповіли двоє співрозмовників видання.
- 11 листопада у МЗС заперечили інформацію про те, що Україна нібито була поінформована щодо дзвінка Трампа Путіну. Тим часом у Кремлі взагалі заперечили таку розмову.
- Того ж дня міністр оборони Британії Гілі заявив, що можлива телефонна розмова Трампа з Путіним є "хорошим першим кроком".