Президент Фінляндії: Трамп серйозно налаштований укласти мирну угоду щодо України якнайшвидше

Александр Стубб зазначив, що "існує вікно можливостей для переговорів між виборами та інавгурацією"

Александр Стубб (Фото: ЕРА/KAZUKI KOZAKI)

Президент Фінляндії Александр Стубб після телефонної розмови з обраним лідером США Дональдом Трампом заявив, що республіканця слід сприймати серйозно, коли той говорить про завершення російсько-української війни. Його цитує Bloomberg.

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"Ми в Європі та в усьому світі повинні розуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований укласти мирну угоду якнайшвидше", – сказав Стубб.

Він зазначив, що "існує вікно можливостей для переговорів між виборами та інавгурацією".

Під час свого виступу на кліматичному саміті COP29 у Баку Стубб окреслив чотири ключові умови для досягнення миру в Україні, зазначає Bloomberg.

Першим фактором він назвав питання території, зазначивши, що наразі невідомо, як це питання вирішиться. Другою умовою є гарантії безпеки, третьою — справедливість. Четвертий аспект, за його словами, стосується відновлення країни, що є порівняно "легшим завданням".