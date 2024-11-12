Трамп обрав "яструбів" на дві важливі посади: що вони кажуть про Україну і війну

Дональд Трамп (Фото: Peter Foley/EPA)

Новообраний президент США Дональд Трамп призначить держсекретарем сенатора Марко Рубіо з Флориди, повідомляє The New York Times. А новим радником з нацбезпеки США стане Майк Волтц, конгресмен з Флориди і ветеран сил спецоперацій, повідомляють Reuters і кореспондент Голосу Америки в Пентагоні Остап Яриш.

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NYT, посилаючись на трьох людей, знайомих думкою Трампа, пише, що він все ще може змінити свою думку в останню хвилину, "але, схоже, він зупинився на Рубіо".

Рубіо був обраний до Сенату в 2010 році і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

В NYT зазначили, що нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо таких питань, як війна Росії проти України, заявивши, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і треба його вирішувати.

"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО. Незрозуміло, чи будуть лідери України або Росії готові розпочати переговори за наполяганням Трампа", – йдеться в публікації.

NYT нагадує, що Рубіо був одним із найвідвертіших сенаторів щодо необхідності для Штатів бути більш агресивними щодо Китаю.

Нещодавно Рубіо також висловив беззаперечну підтримку Ізраїлю. Коли його запитали, що він думає про "численні загибелі палестинського цивільного населення" в Газі, він сказав : "Я думаю, що ХАМАС винен на 100%".

Також Трамп обрав представника від Республіканської партії Майка Волтца радником з національної безпеки (нині цю посаду обіймає Джейк Салліван. – Ред.), пише Reuters із посиланням на двох співрозмовників, обізнаних із цим питанням.

Інформагентство нагадує, що Волтц служив у Національній гвардії в чині полковника, критикував діяльність Китаю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та висловив необхідність для Штатів бути готовими до потенційного конфлікту.

Також він критикував адміністрацію чинного президента США Джо Байдена за виведення військ з Афганістану в 2021 році й публічно хвалив погляди Трампа на зовнішню політику.

Щодо України Волтц сказав, що його погляди змінилися.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році він закликав адміністрацію Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти відкинути російські сили.

Але під час заходу у жовтні 2024-го Волтц сказав, що має бути переоцінка цілей Штатів в Україні.

"Чи це в інтересах Америки, чи збираємося ми вкладати час, ресурси, які нам зараз дуже потрібні в Тихому океані?" – запитав він.

Яриш нагадав, що у Конгресі Волтц спочатку підтримував законопроєкти з допомогою Україні і навіть приїздив до Києва в складі конгресових делегацій. Але в квітні 2024-го він голосував проти додаткового фінансування на $60 млрд.

"Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилась. Європа має зробити більше для України, США мають захистити свій південний кордон", – заявляв тоді Волтц.

Водночас він також заявляв про відсутність стратегії в адміністрації Байдена в питанні російсько-української війни, критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, за недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії.

"Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться, поки не залучить країни НАТО… Спинити Росію перед тим, як вона втягне НАТО і США у війну, – це правильна річ", – писав Волтц.

Також Волтц висловлювався проти вступу України до НАТО – вважає, що це б втягнуло США у війну з Росією, і що Україна зараз не здатна зробити внесок в колективну безпеку союзників.

Він ставив питання про те, як відбувається нагляд за наданою Україні зброєю і чи не потрапляє вона після перетину кордону на чорний ринок. Але водночас у травні 2022-го Волтц критикував Байдена за неготовність надати Україні далекобійні ракети для ударів по РФ.

11 листопада 2024 року стало відомо, що Трамп вирішив призначити конгресвумен Еліс Стефанік на посаду посла в Організації Об'єднаних Націй.

За даними CNN, також Трамп призначить Стівена Міллера заступником голови своєї адміністрації з політичних питань.

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