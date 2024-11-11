Трамп призначить Еліс Стефанік послом в ООН: яке у неї ставлення до України

Загалом конгресвумен підтримує надання допомоги Україні, але критично ставиться до масштабів та контролю за її використанням

Еліс Стефанік (Фото: ЕРА/Tom Williams)

Обраний президент США Дональд Трамп вирішив призначити конгресвумен Еліс Стефанік на посаду посла в Організації Об'єднаних Націй. Про це він заявив телеканалу CNN.

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"Для мене велика честь номінувати конгресвумен Еліс Стефанік на посаду посла США в Організації Об'єднаних Націй в моєму Кабінеті. Еліс – неймовірно сильна, жорстка, вона розумний борець за "Америку понад усе"", – сказав Трамп.

Стефанік, яка очолює Конференцію республіканців у Палаті представників, має низький рівень підтримки України, свідчать дані громадської ініціативи Republicans for Ukraine.

Загалом конгресвумен підтримує надання допомоги Україні, але критично ставиться до масштабів та контролю за її використанням. Вона наголошує на важливості прозорості в наданні військової й фінансової підтримки Україні на пріоритеті інтересів національної безпеки США.

"Білий дім не відповів на запитання: як будуть витрачені ці долари, яка кінцева мета, коли йдеться про Україну, Білий дім не відповів на ці запитання", – наводить цитату Стефанік Republicans for Ukraine.

7 листопада 2024 року Зеленський поспілкувався з Трампом після його заяви про перемогу на виборах і назвав розмову "чудовою".

10 листопада американська газета The Wall Street Journal писала, що Трамп нібито провів телефонну розмову з Путіним 7 листопада. За даними джерел журналістів, під час розмови Трамп порадив російському диктатору уникати ескалації в Україні та нагадав про значну військову присутність США в Європі.

У Кремлі заперечили, що така розмова відбулася.