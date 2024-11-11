Трамп назначит Элис Стефаник послом в ООН: какое у нее отношение к Украине

В общем, конгрессвумен поддерживает оказание помощи Украине, но критически относится к масштабам и контролю за ее использованием

Элис Стефаник (Фото: ЕРА/Tom Williams)

Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить конгрессвумен Элис Стефаник на должность посла в Организации Объединенных Наций. Об этом он заявил телеканалу CNN.

"Для меня большая честь номинировать конгрессвумен Элис Стефаник на должность посла США в Организации Объединенных Наций в моем Кабинете. Элис – невероятно сильная, жесткая, она умный борец за "Америку превыше всего"", – сказал Трамп.

Стефаник, возглавляющая Конференцию республиканцев в Палате представителей, имеет низкий уровень поддержки Украины, свидетельствуют данные общественной инициативы Republicans for Ukraine.

В общем, конгрессвумен поддерживает оказание помощи Украине, но критически относится к масштабам и контролю за ее использованием. Она отмечает важность прозрачности в предоставлении военной и финансовой поддержки Украине на приоритете интересов национальной безопасности США.

"Белый дом не ответил на вопрос: как будут потрачены эти доллары, какова конечная цель, когда речь идет об Украине, Белый дом не ответил на эти вопросы", – приводит цитату Стефаник Republicans for Ukraine.

7 ноября 2024 года Зеленский пообщался с Трампом после его заявления о победе на выборах и назвал разговор "прекрасным".

10 ноября американская газета The Wall Street Journal писала, что Трамп якобы провел телефонный разговор с Путиным 7 ноября. По данным источников журналистов, во время разговора Трамп посоветовал российскому диктатору избегать эскалации в Украине и напомнил о значительном военном присутствии США в Европе.

В Кремле отрицали, что такой разговор состоялся.