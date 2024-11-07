Зеленский поговорил с Трампом: Отличный телефонный разговор

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил о "прекрасном телефонном разговоре" с Дональдом Трампом, который накануне победил на американских выборах.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Поздравил его с исторической и убедительной победой – этот результат стал возможным благодаря его поразительной избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу", – написал украинский лидер.

По словам президента, они договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество.

Зеленский заметил: сильное и непоколебимое лидерство Штатов "жизненно важно" для мира и справедливого мира.

Накануне, 6 ноября, глава украинского государства поздравил Трампа с "впечатляющей победой на выборах". Впоследствии президент отметил: Украина и США имеют потенциал для углубления сотрудничества.

В последний раз Зеленский и Трамп виделись вживую 27 сентября, когда украинский лидер презентовал кандидатам в президенты свой План победы . Политики встретились с Трампом в Trump Tower в Нью-Йорке. Республиканец заявил, что он и украинский президент все равно хотят "справедливого мира". Politico заявила, что встреча прошла "очень хорошо".

Трамп неоднократно заявлял о необходимости скорейшего завершения российско-украинской войны и критиковал военную помощь Киеву. В то же время политик называл неприемлемыми "мирные предложения" Путина.

О событиях американских выборов подробно читайте в большой хронике LIGA.net.