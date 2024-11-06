Зеленский – о выборах в США: Есть потенциал для более крепкого сотрудничества

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

У Украины и Соединенных Штатов есть потенциал для углубления сотрудничества. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя успех Республиканской партии и кандидата от политической силы Дональда Трампа на выборах в США.

"Сегодня действительно особый день, и во всем мире одна новость привлекает все внимание. Абсолютно убедительный результат выборов в Америке. Четкое лидерство президента Трампа. Я поздравляю с этой победой. Вообще для нас в Украине, во всей Европе очень важно было все время слышать слова тогда еще 45-го президента США о мире благодаря силе – peace through strength", – отметил Зеленский.

По словам главы государства, когда это будет принципом политики 47-го президента США, Америка и весь мир от этого точно выиграют.

"Недаром так часто теперь вспоминают Рональда Рейгана [40-го президента США] – люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни. И для нас это жизнь без российской агрессии и с сильной Америкой, с сильной Украиной, с сильными союзниками", – сказал Зеленский.

Он вспомнил телефонный разговор с Трампом в июле и встречу в сентябре, назвав эти разговоры "хорошими". Президент отметил, что на уровне команд есть взаимодействие, а также поблагодарил Конгресс за двухпартийную поддержку.

"О всех пунктах Плана победы мы говорили. На встрече в Нью-Йорке, также на встречах в Вашингтоне – в Конгрессе и в Белом доме. И по обороне, и по экономике, и по будущему после войны у нас есть потенциал для более крепкого сотрудничества" – заявил Зеленский.