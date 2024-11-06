Трамп объявил себя победителем выборов, выступая перед избирателями во Флориде

Трамп пообещал, что его новый термин будет "настоящей золотой эпохой" для страны и назвал себя "47 президентом США"

Дональд Трамп (Фото: Instagram)

Побеждающий по многим прогнозам кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп выступает перед сторонниками в Палм-Бич во Флориде. Он уже назвал себя "47 президентом США".

Трамп начал речь с благодарности своей семье, а также назвал Джей Ди Вэнса "уже действующим вице-президентом США".

"Я был президентом США, и, похоже, готов стать им снова", – сказал он о себе, впоследствии повторив: "Вот вам и 45-й и 47-й президент США стоит перед вами. Я очень доволен результатом этого абсолютного голосования. Я хочу поблагодарить американцам за возможность быть 47-м президентом".

Трамп пообещал, что его новый термин будет "настоящей золотой эпохой" для страны. Он также охарактеризовал свой результат на выборах как "политическую победу, беспрецедентную в истории США".

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