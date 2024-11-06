The Hill и Fox News: Трамп лидирует на выборах президента

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Республиканец Дональд Трамп мог набрать больше 270 голосов необходимых для победы и выиграть Камалу Харрис в президентской гонке. Об этом сообщают The Hill и Fox News.

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Согласно предварительным подсчетам The Hill, у Трампа 280 голосов – за него проголосовали 66 742 984 человек. У его соперницы Харрис 213 голосов – за нее отдали свои голоса 61 959 418 человек.

В то же время Fox News в прямом эфире спрогнозировали, что Трамп станет 47-м президентом США. Однако это лишь по предварительным подсчетам.

Для окончательного объявления победы Трампа или Харрис нужно дождаться официального подсчета голосов.