The Hill и Fox News: Трамп лидирует на выборах президента
Республиканец Дональд Трамп мог набрать больше 270 голосов необходимых для победы и выиграть Камалу Харрис в президентской гонке. Об этом сообщают The Hill и Fox News.
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Согласно предварительным подсчетам The Hill, у Трампа 280 голосов – за него проголосовали 66 742 984 человек. У его соперницы Харрис 213 голосов – за нее отдали свои голоса 61 959 418 человек.
В то же время Fox News в прямом эфире спрогнозировали, что Трамп станет 47-м президентом США. Однако это лишь по предварительным подсчетам.
Для окончательного объявления победы Трампа или Харрис нужно дождаться официального подсчета голосов.
- Об этом и других событиях американских выборов читайте в хронике LIGA.net.
- 6 ноября стало известно, что Трамп одержал победу во втором "шатком" штате - Джорджии.
- Кроме этого, республиканцы завоевали большинство в Сенате впервые за четыре года. Они получили, по предварительным данным, более 50 мест из 100.