The Hill та Fox News: Трамп лідирує на виборах президента
Республіканець Дональд Трамп міг набрати понад 270 голосів необхідних для перемоги та виграти у Камали Гарріс у президентських перегонах. Про це повідомляють The Hill і Fox News.
Згідно з попередніми підрахунками The Hill, Трамп має 280 голосів – за нього проголосували 66 742 984 осіб. У його суперниці Гарріс 213 голосів – за неї віддали свої голоси 61 959 418 осіб.
Водночас Fox News у прямому ефірі спрогнозували, що Трамп стане 47-м президентом США. Однак це лише за попередніми підрахунками.
Для остаточного оголошення перемоги Трампа чи Гарріс потрібно дочекатися офіційного підрахунку голосів.
- Про цю та інші події американських виборів читайте у хроніці LIGA.net.
- 6 листопада стало відомо, що Трамп здобув перемогу в другому "хиткому" штаті – Джорджії.
- Крім цього, республіканці здобули більшість в Сенаті вперше за чотири роки. Вони отримали, за попередніми даними, понад 50 місць зі 100.