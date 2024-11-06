The Hill та Fox News: Трамп лідирує на виборах президента

Для остаточного оголошення перемоги потрібно дочекатися офіційного підрахунку голосів

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Республіканець Дональд Трамп міг набрати понад 270 голосів необхідних для перемоги та виграти у Камали Гарріс у президентських перегонах. Про це повідомляють The Hill і Fox News.

Згідно з попередніми підрахунками The Hill, Трамп має 280 голосів – за нього проголосували 66 742 984 осіб. У його суперниці Гарріс 213 голосів – за неї віддали свої голоси 61 959 418 осіб.

Водночас Fox News у прямому ефірі спрогнозували, що Трамп стане 47-м президентом США. Однак це лише за попередніми підрахунками.

Для остаточного оголошення перемоги Трампа чи Гарріс потрібно дочекатися офіційного підрахунку голосів.