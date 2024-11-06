Трамп перемагає у другому "хиткому" штаті – Джорджії

Дональд Трамп (Фото: Instagram)

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп здобуває перемогу в другому "хиткому" штаті – Джорджії, повідомляє Associated Press.

Трамп отримує ще 16 голосів виборників, загалом здобувши 246 із 270 необхідних. Тим часом у його опонентки, демократки Камали Гарріс, – 210 голосів.

Раніше Трамп здобув перемогу в іншому "хиткому" штаті – Північній Кароліні.

У виборах президента США 2024 року ключовими штатами залишаються так звані хиткі штати, де перемогу традиційно важко передбачити. Цього року найважливіші з них – Пенсильванія, Аризона, Джорджія, Вісконсин, Північна Кароліна, Мічиган та Невада.

Інфографіка: AP

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. Республіканська партія здобуває більшість у Сенаті США за результатами виборів до верхньої палати Конгресу. У деяких штатах результати ще уточнюються, але республіканці вже забезпечили більшість, отримавши понад 50 місць у 100-місному Сенаті.