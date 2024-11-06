Трамп побеждает во втором "колеблющемся" штате – Джорджии

Трамп получает еще 16 голосов избирателей, в общем получив 246 из 270 необходимых

Дональд Трамп (Фото: Instagram)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп одерживает победу во втором "колеблющемся" штате – Джорджии, сообщает Associated Press.

Трамп получает еще 16 голосов избирателей, в общем получив 246 из 270 необходимых. Тем временем у его оппонентки, демократки Камалы Харрис, – 210 голосов.

Ранее Трамп одержал победу в другом "колеблющемся" штате – Северной Каролине.

В выборах президента США в 2024 году ключевыми штатами остаются так называемые колеблющиеся штаты, где победу традиционно трудно предсказать. В этом году важнейшие из них – Пенсильвания, Аризона, Джорджия, Висконсин, Северная Каролина, Мичиган и Невада.

Инфографика: AP

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. Республиканская партия получает большинство в Сенате США по результатам выборов в верхнюю палату Конгресса. В некоторых штатах результаты еще уточняются, но республиканцы уже обеспечили большинство, получив более 50 мест в 100-местном Сенате.