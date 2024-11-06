В экзит-полах в "колеблющихся" штатах лидирует Трамп

Несколько густонаселенных штатов, имеющих большое количество голосов избирателей, как Калифорния (55) или Техас (38), еще продолжают голосовать

Фото: ЕРА/ALLISON DINNER

На выборах президента США в 2024 году республиканец Дональд Трамп получает 214 голосов избирателей, демократ Камала Харрис – 179. О таких результатах пишет The New York Times.

Экзит-полы по "шатким" штатам:

Аризона. Лидирует Трамп с 49,6%, у Харрис здесь 49,5%.

Джорджия. У Трампа 51,1%, Харрис – 48,2%.

Мичиган. У Трампа 51,5%, Харрис – 46,8%.

Северная Каролина. У Трампа 50,8%, Харрис – 48,1%.

Пенсильвания. У Трампа 51,4%, Харрис – 47,7%.

Висконсин. У Трампа 50,8%, Харрис – 47,8%.

В Неваде подсчет голосов еще не начался.

В выборах президента США в 2024 году ключевыми штатами остаются так называемые "шаткие" штаты, где победу традиционно трудно предсказать. В этом году важнейшие из них включают в себя: Пенсильванию, Аризону, Джорджию, Висконсин, Северную Каролину, Мичиган и Неваду.