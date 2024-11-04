Белый дом, Капитолий и резиденцию Харрис защитили ограждениями накануне выборов – фото
Вокруг Белого дома, Капитолия и резиденции кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис установили ограждения на случай возможных политических беспорядков в день выборов или после оглашения результатов. Об этом пишет The Hill.
Согласно информации издания, 2,5-метровые ограждения установлены вокруг построек Белого дома и Министерства финансов, а также на части площади Лафайет и Военно-морской обсерватории.
На Капитолийском холме временные барьеры заменили более прочными конструкциями. Секретная служба также готовит меры безопасности у конференц-центра в Вест-Палм-Бич, где бывший президент и оппонент Гаррис Дональд Трамп проведет мероприятие в день выборов.
Эти меры безопасности будут включать ограничение движения. В округе Колумбия, где вице-президент Харрис будет отмечать избирательную ночь в Университете Говарда, запланированы перекрытие улиц и ограничение парковки.
- 3 ноября стало известно, что Харрис опережает республиканца Трампа в четырех из 7 колеблющихся штатов.
- В тот же день Харрис заявила, что досрочно проголосовала на выборах президента и членов Конгресса.