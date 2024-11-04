Белый дом, Капитолий и резиденцию Харрис защитили ограждениями накануне выборов – фото

Фото: ЕРА/SHAWN THEW

Вокруг Белого дома, Капитолия и резиденции кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис установили ограждения на случай возможных политических беспорядков в день выборов или после оглашения результатов. Об этом пишет The Hill.

Согласно информации издания, 2,5-метровые ограждения установлены вокруг построек Белого дома и Министерства финансов, а также на части площади Лафайет и Военно-морской обсерватории.

На Капитолийском холме временные барьеры заменили более прочными конструкциями. Секретная служба также готовит меры безопасности у конференц-центра в Вест-Палм-Бич, где бывший президент и оппонент Гаррис Дональд Трамп проведет мероприятие в день выборов.

Эти меры безопасности будут включать ограничение движения. В округе Колумбия, где вице-президент Харрис будет отмечать избирательную ночь в Университете Говарда, запланированы перекрытие улиц и ограничение парковки.

Фото: ЭРА/SHAWN THEW

Фото: ЭРА/SHAWN THEW

Фото: ЭРА/SHAWN THEW

Фото: ЭРА/SHAWN THEW