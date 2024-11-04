Білий дім, Капітолій та резиденцію Гарріс захистили огорожами напередодні виборів – фото
Навколо Білого дому, Капітолію та резиденції кандидатки у президенти США від демократів Камали Гарріс встановили огорожі на випадок можливих політичних заворушень у день виборів або після оголошення результатів. Про це пише The Hill.
Згідно з інформацією видання, 2,5-метрові огорожі встановлено навколо будівель Білого дому та Міністерства фінансів, а також на частині площі Лафайєт і Військово-морської обсерваторії.
На Капітолійському пагорбі тимчасові бар'єри замінили на більш міцні конструкції. Секретна служба також готує заходи безпеки біля конференц-центру у Вест-Палм-Біч, де колишній президент та опонент Гарріс Дональд Трамп проведе захід у день виборів.
Ці заходи безпеки передбачатимуть обмеження руху. В окрузі Колумбія, де віцепрезидентка Гарріс відзначатиме виборчу ніч в Університеті Говарда, заплановані перекриття вулиць і обмеження паркування.
- 3 листопада стало відомо, що Гарріс випереджає республіканця Трампа в чотирьох із семи штатів, що вагаються.
- Того самого дня Гарріс заявила, що достроково проголосувала на виборах президента і членів Конгресу.