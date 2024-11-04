Гарріс заявила, що достроково проголосувала на виборах. Переконана у перемозі – відео
Камала Гарріс (Фото: ЕРА/CJ GUNTHER)

Кандидатка у лідери США від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, виступаючи у Детройті, що достроково проголосувала на виборах президента і членів Конгресу, передає Sky News. Вона висловила упевненість у власній перемозі.

"Так, я заповнила свій бюлетень і відправила його. Тож я проголосувала", – сказала Гарріс. Бюлетень вирушив до Каліфорнії – рідного штату віцепрезидентки.

Пізніше Гарріс поділилася відео в соціальних мережах, де вона тримає свій заповнений бюлетень і закликає всіх охочих скористатися можливістю проголосувати достроково.

"Так, ці перегони будуть напруженими, але ми переможемо", – заявила вона.

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