Гарріс заявила, що достроково проголосувала на виборах. Переконана у перемозі – відео
Кандидатка у лідери США від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, виступаючи у Детройті, що достроково проголосувала на виборах президента і членів Конгресу, передає Sky News. Вона висловила упевненість у власній перемозі.
"Так, я заповнила свій бюлетень і відправила його. Тож я проголосувала", – сказала Гарріс. Бюлетень вирушив до Каліфорнії – рідного штату віцепрезидентки.
Пізніше Гарріс поділилася відео в соціальних мережах, де вона тримає свій заповнений бюлетень і закликає всіх охочих скористатися можливістю проголосувати достроково.
"Так, ці перегони будуть напруженими, але ми переможемо", – заявила вона.
Election Day is Tuesday, November 5.— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 3, 2024
Your voice is your vote, and your vote is your power.
I voted by mail. Make your own plan to vote by heading to https://t.co/VbrfuqVy9P. pic.twitter.com/p6ifemADQy
- 27 жовтня 2024 року Гарріс закликала виборців залишити Трампа в минулому. Вона виступила перед ними в історичному місці. А перед цим заявила, що він непридатний бути президентом, і запропонувала пройти тест на IQ.
- 3 листопада стало відомо, що Гарріс випереджає республіканця Трампа в чотирьох із семи штатів, що вагаються.