Гарріс заявила, що достроково проголосувала на виборах. Переконана у перемозі – відео

Кандидатка у лідери США від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, виступаючи у Детройті, що достроково проголосувала на виборах президента і членів Конгресу, передає Sky News. Вона висловила упевненість у власній перемозі.

"Так, я заповнила свій бюлетень і відправила його. Тож я проголосувала", – сказала Гарріс. Бюлетень вирушив до Каліфорнії – рідного штату віцепрезидентки.

Пізніше Гарріс поділилася відео в соціальних мережах, де вона тримає свій заповнений бюлетень і закликає всіх охочих скористатися можливістю проголосувати достроково.

"Так, ці перегони будуть напруженими, але ми переможемо", – заявила вона.

Election Day is Tuesday, November 5.



Your voice is your vote, and your vote is your power.



I voted by mail. Make your own plan to vote by heading to https://t.co/VbrfuqVy9P. pic.twitter.com/p6ifemADQy