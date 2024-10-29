"Він непридатний бути президентом". Гарріс запропонувала Трампу разом пройти тест на IQ

Дональд Трамп у своїх виступах називав опонентку на виборах "людиною з дуже низьким IQ"

Камала Гарріс (Фото: Lon Horwedel/EPA)

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс готова пройти когнітивний тест разом із республіканцем Дональдом Трампом. Про це вона повідомила в інтерв’ю CBS News.

Трамп у своїх виступах називав опонентку на виборах "людиною з дуже низьким IQ". Відповідаючи на ці заяви, Гарріс заявила про готовність пройти когнітивний тест, якщо республіканець погодиться пройти такий самий.

"Це те, до чого він вдається, і я думаю, що він справді стає дедалі нестабільнішим і не в собі та вдається до словесних образ, тому що у нього насправді немає плану для американського народу", – заявила кандидатка від демократів.

Крім цього, Гарріс вказала на низку людей, які тісно співпрацювали з Трампом і висловлювалися проти нього останніми тижнями як доказ того, що він "непридатний бути президентом США".

"Не беріть мої слова, послухайте людей, які знають його найкраще", – додала вона.

Гарріс згадала колишніх високопосадовців, які працювали в команді Трампа.

"Всі вони так чи інакше сказали, що він не гідний знову бути президентом, ніколи не повинен бути президентом і є небезпечним", – резюмувала віцепрезидентка.

8 жовтня Reuters писало, що перевага Гарріс над Трампом скоротилась, про що свідчать результати опитування.

15 жовтня The Hill повідомило, що Трамп має невелику перевагу над Гарріс серед тих американців, які проголосували достроково в штатах, що вагаються.

18 жовтня Reuters писало, що Гарріс змінює стратегію передвиборчої кампанії, оскільки зростає занепокоєння щодо успіхів Трампа.