"Він непридатний бути президентом". Гарріс запропонувала Трампу разом пройти тест на IQ
Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс готова пройти когнітивний тест разом із республіканцем Дональдом Трампом. Про це вона повідомила в інтерв’ю CBS News.
Трамп у своїх виступах називав опонентку на виборах "людиною з дуже низьким IQ". Відповідаючи на ці заяви, Гарріс заявила про готовність пройти когнітивний тест, якщо республіканець погодиться пройти такий самий.
"Це те, до чого він вдається, і я думаю, що він справді стає дедалі нестабільнішим і не в собі та вдається до словесних образ, тому що у нього насправді немає плану для американського народу", – заявила кандидатка від демократів.
Крім цього, Гарріс вказала на низку людей, які тісно співпрацювали з Трампом і висловлювалися проти нього останніми тижнями як доказ того, що він "непридатний бути президентом США".
"Не беріть мої слова, послухайте людей, які знають його найкраще", – додала вона.
Гарріс згадала колишніх високопосадовців, які працювали в команді Трампа.
"Всі вони так чи інакше сказали, що він не гідний знову бути президентом, ніколи не повинен бути президентом і є небезпечним", – резюмувала віцепрезидентка.
- 8 жовтня Reuters писало, що перевага Гарріс над Трампом скоротилась, про що свідчать результати опитування.
- 15 жовтня The Hill повідомило, що Трамп має невелику перевагу над Гарріс серед тих американців, які проголосували достроково в штатах, що вагаються.
- 18 жовтня Reuters писало, що Гарріс змінює стратегію передвиборчої кампанії, оскільки зростає занепокоєння щодо успіхів Трампа.