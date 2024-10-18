Reuters: Кампанія Гарріс змінює стратегію, оскільки зростає занепокоєння щодо успіхів Трампа

Камала Гарріс (Фото: Will Oliver/EPA)

Кандидатка в президенти Сполучених Штатів від Демократичної партії Камала Гарріс змінює стратегію передвиборчої кампанії, щоб залучити на свій бік більше чоловіків та республіканців. Про це повідомила агенство Reuters із посиланням на неназваних співрозмовників серед демократів, обізнаних в цьому питанні.

Зокрема, Гарріс посилює нападки на свого опонента від республіканців Дональда Трампа. Це відбувається на тлі того, що останні опитування показують, що кандидат від Республіканської партії досягає значних успіхів.

Згідно з опитуваннями громадської думки та за внутрішніми передвиборчими опитуваннями, на які посилаються джерела в Демократичній партії, Гарріс статистично перебуває в рівних умовах з Трампом у ключових штатах.

У матеріалі йдеться, що це момент розчарування для бурхливої ​​кампанії, яка розпочалася з величезним стрибком ентузіазму та внесків коштів, коли Гарріс замінила чинного президента США Джо Байдена в липні, провела потужний з’їзд Демократичної партії та була визнана переможницею своїх єдиних дебатів із Трампом.

Радник демократів розповів, що після кількох тижнів зосередження на політиці та спроб самоствердитись на національній сцені, Гарріс повертається до своєї "прокурорської позиції". Таким чином вона сподівається продемонструвати силу виборцям, яких може привабити імідж сильного лідера Трампа.

Під час вечірнього мітингу 14 жовтня в Ері (штат Пенсильванія) вона зробила рідкісний крок, показавши фрагменти висловлювань Трампа про "ворога всередині" США, щоб утвердити свій аргумент про те, що він становить небезпеку для країни.

Останніми днями троє донорів Трампа розповіли Reuters, що вони відчувають дедалі більшу впевненість щодо шансів республіканця, зазначивши зміщення уваги американців на імміграції та успіх останніх мітингів Трампа.

Внутрішні опитування передвиборчої кампанії Гарріс показують, що вона в межах похибки в кожному із семи ключових штатів, повідомили два співрозмовники. Ще один співрозмовник додав, що показники практично рівні в Пенсильванії, значно підвищились у Вісконсині та знизилися в Мічигані.

12 вересня стало відомо, що Гарріс перемагає Трампа в опитуваннях – 47% проти 42% відповідно. Більшість виборців вважають, що вона виграла дебати, які відбулися 10 вересня.

Водночас попри те, що американці визначили Гарріс переможницею дебатів, це не дуже змінило її становище у ключових штатах.

8 жовтня Reuters писало, що перевага Гарріс над Трампом скоротилась, про що свідчать результати опитування.

15 жовтня The Hill писало, що Трамп має невелику перевагу над Гарріс серед тих американців, які проголосували достроково в штатах, що вагаються.