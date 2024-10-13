Напруженість між штабом Гарріс і Білим домом зростає в міру наближення виборів – Axios

У штабі Гарріс стверджують, що Білий дім недостатньо координує меседжі та графік Байдена, щоб узгодити їх з тим, що є найкращим для кампанії

Камала Гарріс (Фото: Molly Peters/EPA)

Відносини між командою кандидатки в президенти від Демократичної партії Камали Гарріс і Білим домом стають все більш напруженими в останні тижні перед днем ​​виборів. Про це повідомило видання Axios із посиланням на 10 людей, знайомих із ситуацією.

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Команда чинного президента США Джо Байдена хоче, щоб Гарріс виграла вибори, але багато високопоставлених помічників американського лідера залишаються ображеними через те, що його змусили вийти з перегонів, і все ще звикають до другорядних ролей у передвиборчій кампанії.

"Вони занадто ображені", – сказав один із близьких соратників Гарріс про команду президента, і цю думку поділяють навіть деякі помічники Білого дому.

Дехто з команди Гарріс стверджує, що провідні помічники Білого дому недостатньо координують меседжі та графік Байдена, щоб узгодити їх з тим, що є найкращим для кампанії демократки.

Зокрема, 11 жовтня Байден провів імпровізовану пресконференцію в Білому домі якраз тоді, коли Гарріс збиралася провести зібрання у Мічигані. Це призвело до того, що її захід висвітлювався на телебаченні не так широко, як міг би.

Раніше на початку тижня Гарріс розкритикувала губернатора Флориди Рона Десантіса за те, що він не відповів на її дзвінок щодо нещодавніх ураганів, а Байден невдовзі після цього похвалив Десантіса за "любʼязність" і "готовність до співпраці". Один зі співрозмовників Axios зазначив, що Байден не знав про коментарі Гарріс з цього приводу.

"Білому дому не вистачає людини в кімнаті, яка б насамперед думала про те, як усе це вплине на кампанію", – зазначив представник штабу демократки.

Крім цього, команда Гарріс намагалася додати персонал до офісу віцепрезидентки, щоб справлятися з більшим навантаженням. За словами двох людей, знайомих із цією справою, вона була розчарована темпами, з якими Білий дім добирає людей. Білий дім працює над тим, щоб допомогти команді Гарріс, але адміністрація розчарована деякими правилами щодо того, кого і коли можна залучати до роботи.

Як пише Axios, у кампанії Гарріс також спостерігається незручність між деякими членами первісного штабу Байдена і союзниками Гарріс, яких було призначено в останні тижні.

У зв'язку з цим, деякі люди в штабі віцепрезидентки з побоюванням ставляться до передвиборчої команди Байдена, з якою вони тепер працюють. Але, попри образи серед деяких помічників Байдена, більшість команди президента активно підтримує Гарріс і намагається сприяти її перемозі, йдеться у матеріалі.