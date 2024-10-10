CNN: Передвиборча кампанія Гарріс зібрала $1 млрд, а Трампа – удвічі менше

Камала Гарріс (Фото: Сaroline Brehman/EPA)

Кампанія чинної віцепрезидентки Камали Гарріс зібрала $1 млрд з моменту вступу в президентські перегони наприкінці липня. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на двох неназваних співрозмовників, обізнаних у цьому питанні.

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У матеріалі йдеться, що це стало важливою віхою збору коштів у її кампанії проти кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. Іншим кандидатам у президенти в різні роки також вдавалося збирати $1 млрд, але Гарріс зробила це із "шаленою швидкістю", наголосили журналісти.

"Очевидно, що Гарріс зробила щось абсолютно безпрецедентне", – сказала директорка з досліджень позапартійної групи OpenSecrets, яка відстежує збори коштів, Сара Брайнер.

CNN зазначило, що кампанія Гарріс відмовилась прокоментувати цю інформацію.

Водночас команда Трампа оголосила про збір близько $430 млн спільно з Республіканською партією протягом трьох місяців із початку липня до кінця вересня.

Агенція Reuters нагадала, що Гарріс зібрала $25 млн у день, коли її назвали кандидаткою. А приблизно за місяць їй вдалося зібрати $500 млн. За словами співрозмовника Reuters, ці гроші відображають ентузіазм донорів, які готуються до виборів, і будуть використані на рекламу, операції в штатах, де відбудуться перегони, а також на персонал штабів Гарріс.

21 липня чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Гарріс.

2 серпня Politico писало, що Гарріс у липні зібрала $310 млн, а Трамп – $137 млн. Загальна скарбниця кандидатки від Демократичної партії становила $377 млн, що на $50 млн більше, ніж у Трампа.

Станом на кінець серпня Гарріс зібрала $500 млн.