CNN: Передвиборча кампанія Гарріс зібрала $1 млрд, а Трампа – удвічі менше
Кампанія чинної віцепрезидентки Камали Гарріс зібрала $1 млрд з моменту вступу в президентські перегони наприкінці липня. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на двох неназваних співрозмовників, обізнаних у цьому питанні.
У матеріалі йдеться, що це стало важливою віхою збору коштів у її кампанії проти кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. Іншим кандидатам у президенти в різні роки також вдавалося збирати $1 млрд, але Гарріс зробила це із "шаленою швидкістю", наголосили журналісти.
"Очевидно, що Гарріс зробила щось абсолютно безпрецедентне", – сказала директорка з досліджень позапартійної групи OpenSecrets, яка відстежує збори коштів, Сара Брайнер.
CNN зазначило, що кампанія Гарріс відмовилась прокоментувати цю інформацію.
Водночас команда Трампа оголосила про збір близько $430 млн спільно з Республіканською партією протягом трьох місяців із початку липня до кінця вересня.
Агенція Reuters нагадала, що Гарріс зібрала $25 млн у день, коли її назвали кандидаткою. А приблизно за місяць їй вдалося зібрати $500 млн. За словами співрозмовника Reuters, ці гроші відображають ентузіазм донорів, які готуються до виборів, і будуть використані на рекламу, операції в штатах, де відбудуться перегони, а також на персонал штабів Гарріс.
- 21 липня чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Гарріс.
- 2 серпня Politico писало, що Гарріс у липні зібрала $310 млн, а Трамп – $137 млн. Загальна скарбниця кандидатки від Демократичної партії становила $377 млн, що на $50 млн більше, ніж у Трампа.
- Станом на кінець серпня Гарріс зібрала $500 млн.