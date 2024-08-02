Politico: Гарріс у липні випередила Трампа у зборі коштів на виборчу кампанію
Камала Гарріс (Фото: Leslie Plaza Johnson/EPA)

Віцепрезидентка США Камала Гарріс протягом липня зібрала на виборчу кампанію суму, вдвічі більшу, ніж ту, яку зібрав кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. Про це повідомило видання Politico з посиланням на штаби кандидатів.

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Так, у липні Гарріс зібрала $310 млн, а Трамп, який пережив замах під час мітингу у Пенсильванії, – $137 млн.

Загальна скарбниця найбільш ймовірної кандидатки від Демократичної партії склала $377 млн, що на $50 млн більше, ніж у Трампа.

У матеріалі йдеться, що приголомшливі підсумки Гарріс контрастують із сумою, пожертвуваною американцями чинному президенту США Джо Байдену, який 21 липня відмовився від участі в виборах.

За даними кампанії Гарріс, дві третини загальної суми в липні надійшло від донорів, які пожертвувати вперше. А більша частина загальної суми була зібрана з пожертв у розмірі $200 або менше. У звіті також сказано, що спостерігалося зростання кількості внесків серед донорів так званого покоління Z і міленіалів, прихильність яких Байден намагався завоювати.

"Це історична перемога для кандидата, який увійде в історію в листопаді цього року. Надзвичайний сплеск підтримки, який ми побачили лише за короткий час, показує, що прихильники Гарріс мобілізовані й готові докласти зусиль, щоб перемогти Трампа цього листопада", – заявила представниця штабу Гарріс Джулія Чавес Родрігез.

  • 21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Гарріс.
  • 23 липня Associated Press писало, що Гарріс за добу зібрала $81 млн на свою передвиборчу кампанію, що є історичним рекордом для демократів.
  • Штаб Трампа вважає порушенням закону передання грошей з передвиборчої кампанії Байдена віцепрезидентці Гарріс, тому подав скаргу до Федеральної виборчої комісії.
  • 28 липня Bloomberg писало, що Гарріс за перший тиждень зібрала рекордні $200 млн.

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