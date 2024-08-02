Politico: Гарріс у липні випередила Трампа у зборі коштів на виборчу кампанію

Камала Гарріс (Фото: Leslie Plaza Johnson/EPA)

Віцепрезидентка США Камала Гарріс протягом липня зібрала на виборчу кампанію суму, вдвічі більшу, ніж ту, яку зібрав кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. Про це повідомило видання Politico з посиланням на штаби кандидатів.

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Так, у липні Гарріс зібрала $310 млн, а Трамп, який пережив замах під час мітингу у Пенсильванії, – $137 млн.

Загальна скарбниця найбільш ймовірної кандидатки від Демократичної партії склала $377 млн, що на $50 млн більше, ніж у Трампа.

У матеріалі йдеться, що приголомшливі підсумки Гарріс контрастують із сумою, пожертвуваною американцями чинному президенту США Джо Байдену, який 21 липня відмовився від участі в виборах.

За даними кампанії Гарріс, дві третини загальної суми в липні надійшло від донорів, які пожертвувати вперше. А більша частина загальної суми була зібрана з пожертв у розмірі $200 або менше. У звіті також сказано, що спостерігалося зростання кількості внесків серед донорів так званого покоління Z і міленіалів, прихильність яких Байден намагався завоювати.

"Це історична перемога для кандидата, який увійде в історію в листопаді цього року. Надзвичайний сплеск підтримки, який ми побачили лише за короткий час, показує, що прихильники Гарріс мобілізовані й готові докласти зусиль, щоб перемогти Трампа цього листопада", – заявила представниця штабу Гарріс Джулія Чавес Родрігез.

21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Гарріс.

23 липня Associated Press писало, що Гарріс за добу зібрала $81 млн на свою передвиборчу кампанію, що є історичним рекордом для демократів.

Штаб Трампа вважає порушенням закону передання грошей з передвиборчої кампанії Байдена віцепрезидентці Гарріс, тому подав скаргу до Федеральної виборчої комісії.

28 липня Bloomberg писало, що Гарріс за перший тиждень зібрала рекордні $200 млн.

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