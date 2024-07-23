За добу кампанія Гарріс зібрала $81 млн. Це рекорд в історії США

За кілька годин після виходу Джо Байдена з перегонів кампанія віцепрезидентки зібрала близько $50 млн, а за добу – $81 млн

Виборниця Камали Гарріс (Фото: ЕРА/JOHN G. MABANGLO)

Віцепрезидентка США Камала Гарріс за добу зібрала $81 млн на свою передвиборчу кампанію, що є історичним рекордом для демократів. Про це пише Associated Press із посиланням на речника кампанії Кевіна Муньоса.

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За його словами, $81 млн є найбільшою сумою, зібраною за 24 години, про яку повідомляла будь-яка зі сторін у кампанії 2024 року. За словами кампанії Гарріс, це рекордна одноденна сума в історії США.

"Історичний потік підтримки віцепрезидентки Гарріс представляє саме ту енергію та ентузіазм, які перемагають на виборах", – сказав Муньос.

Це ставить Гарріс у панівну позицію, яка дозволить їй отримати офіційну номінацію від Демократичної партії на посаду президента на національному з'їзді наступного місяця, якщо не раніше, пише AP.

Попередній рекорд було встановлено наступного дня після смерті судді Верховного суду Рут Бейдер Гінзбург у вересні 2020 року, коли організація онлайн-зборів ActBlue зібрала близько $73,5 млн.

21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.

У Білому домі заявили, що Байден не планує достроково складати повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах.

Члени Демократичної партії планують визначити свого кандидата на посаду президента США до 7 серпня через онлайн-голосування, Гарріс здобула достатню підтримку делегатів, щоб отримати номінацію кандидатки.

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