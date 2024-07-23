За сутки кампания Харрис собрала $81 млн. Это рекорд в истории США

Через несколько часов после выхода Джо Байдена с гонки кампания вице-президента собрала около $50 млн, а за сутки – $81 млн

Избирательница Камалы Харрис (Фото: ЕРА/JOHN G. MABANGLO)

Вице-президент США Камала Харрис за сутки собрала $81 млн на свою предвыборную кампанию, что является историческим рекордом для демократов. Об этом пишет Associated Press ссылкой на представителя кампании Кевина Муньоса.

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По его словам, $81 млн является самой большой суммой, собранной за 24 часа, о которой сообщала любая из сторон в кампании 2024 года. По словам кампании Харрис, это рекордная однодневная сумма в истории США.

"Исторический поток поддержки вице-президента Харрис представляет именно ту энергию и энтузиазм, которые побеждают на выборах", – сказал Муньос.

Это ставит Гаррис в доминирующую позицию, которая позволит получить официальную номинацию от Демократической партии на пост президента на национальном съезде в следующем месяце, если не ранее, пишет AP.

Предыдущий рекорд был установлен на следующий день после смерти судьи Верховного суда Рут Бейдера Гинзбурга в сентябре 2020 года, когда организация онлайн-собрания ActBlue собрала около $73,5 млн.

21 июля 2024 года действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Харрис.

В Белом доме заявили, что Байден не планирует досрочно слагать полномочия после того, как решил не принимать участия в выборах.

Члены Демократической партии планируют определить своего кандидата на пост президента США до 7 августа из-за онлайн-голосования, Харрис получила достаточную поддержку делегатов, чтобы получить номинацию кандидатки.

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