Демократы выберут кандидата в президенты США до 7 августа – у Харрис большая поддержка

Камала Харрис (Фото: ЕРА/Justin Lane)

Члены Демократической партии планируют определить своего кандидата на пост президента США до 7 августа через онлайн-голосование, у вице-президента Камалы Харрис достаточная поддержка делегатов, чтобы получить номинацию кандидата. Об этом сообщают CNN и The New York Times.

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Глава Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон заявил, что дата голосования за утверждение официального кандидата в президенты еще не принята, но все может состояться до 7 августа.

При этом действующая вице-президент Харрис, которая, скорее всего, станет этим кандидатом, будет иметь право влиять на выбор и голосование делегатов за кандидата на должность вице-президента.

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По данным CNN, который подсчитывает голоса на основе публичных заявлений о поддержке от делегатов и делегаций штатов, репортажей и разговоров с делегатами, гораздо более 1976 делегатов обязались поддержать Харрис в первом голосовании.

Таким образом, вице-президент уже пересек порог необходимой поддержки.

21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Харрис.

В Белом доме заявили, что Байден не планирует досрочно слагать полномочия после того, как решил не принимать участия в выборах.

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