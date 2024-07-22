Белый дом: Байден не планирует досрочно складывать полномочия президента

Спикер Белого дома отметил, что Байден хочет обеспечить еще больше исторических результатов для американского народа

Джо Байден (Фото: Bonnie Cash / EPA)

Действующий президент США Джо Байден не планирует досрочно складывать полномочия после того, как решил не принимать участия в выборах. Об этом сообщил спикер Белого дома Эндрю Бейтс, цитирует агентство CNN.

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Он заявил, что Байден унаследовал от предшественника "экономику в свободном падении, рост показателей насильственных преступлений и подорванные альянсы". В то же время, по словам Бейтса, глава государства сумел обеспечить большой экономический рост и самый низкий уровень преступности за почти 50 лет, а также расширить НАТО.

"Он планирует завершить свой срок в должности и обеспечить еще больше исторических результатов для американского народа", — подчеркнул представитель Белого дома.

В частности, Байден планирует сосредоточиться на снижении затрат, создании рабочих мест и защите социального обеспечения. Кроме того, он продолжит бороться за защиту свободы американцев и против нападений на верховенство права, резюмировал Бейтс.

21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Харрис.

Зеленский назвал решение американского коллеги Байдена выйти из предвыборной гонки "тяжелым, но сильным".

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