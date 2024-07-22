Харрис подтвердила, что идет на выборы: Хочу заслужить и выиграть номинацию

"Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим", – заявила политик

Камала Гаррис (Фото: ALLISON JOYCE/EPA)

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что для нее "большая честь" получить поддержку своей кандидатуры от президента Джо Байдена. Политик намерена "заслужить и выиграть" номинацию от демократической партии, передает слова Харрис компания CNN.

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"Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию", — сказала вице-президент в своем первом заявлении после снятия Байдена с избирательной гонки.

Это заявление было сделано со стороны кампании Байдена-Харрис, а не Белого дома.

Харрис пообещала "сделать все, что в ее силах", чтобы объединить Демократическую партию и американскую нацию для победы над Дональдом Трампом и его экстремальным "Проектом 2025".

СПРАВКА. "Проект 2025" — инициатива американской консервативной организации Heritage Foundation для продвижения предложений по переформатированию федерального правительства США и консолидации исполнительной власти вокруг президента, если Трамп победит на выборах. В частности, предполагается увольнение десятков тысяч государственных служащих как якобы политических назначенцев, чтобы заменить их лоялистами, более склонными поддерживать политику Трампа.



Еще проект предусматривает продвижение правоконсервативных ценностей. Издание Politico "Проект 2025" — инициатива американской консервативной организации Heritage Foundation для продвижения предложений по переформатированию федерального правительства США и консолидации исполнительной власти вокруг президента, если Трамп победит на выборах. В частности, предполагается увольнение десятков тысяч государственных служащих как якобы политических назначенцев, чтобы заменить их лоялистами, более склонными поддерживать политику Трампа.Еще проект предусматривает продвижение правоконсервативных ценностей. Издание Politico утверждает , что союзники Трампа готовятся внедрить "христианский национализм".

Также вице-президент поблагодарила и похвалила Байдена за его службу, отметила его наследство и честь служить вместе с ним.

Решение действующего президента не идти на выборы она прокомментировала так: "Этим бескорыстным и патриотическим поступком президент Байден делает то, что он совершал в течение своей жизни на службе: ставит американский народ и нашу страну превыше всего".

Вице-президент отметила, что до дня выборов осталось 107 дней. Это признание того, что у Харрис очень короткий промежуток времени, чтобы консолидировать демократов, объясняет CNN.

"Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим", – заявила политик.

21 июля Байден сообщил, что не будет баллотироваться на предстоящих выборах.

Американский лидер в обращении к демократам предложил выдвинуть кандидатом на выборах вице-президента Харрис.

Трамп заявил, что Байден – это "худший президент" в истории США. Также он считает, что ему будет легче победить Харрис, хотя недавний опрос CNN говорит об обратном.

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