Харрис подтвердила, что идет на выборы: Хочу заслужить и выиграть номинацию
Камала Гаррис (Фото: ALLISON JOYCE/EPA)

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что для нее "большая честь" получить поддержку своей кандидатуры от президента Джо Байдена. Политик намерена "заслужить и выиграть" номинацию от демократической партии, передает слова Харрис компания CNN.

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"Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию", — сказала вице-президент в своем первом заявлении после снятия Байдена с избирательной гонки.

Это заявление было сделано со стороны кампании Байдена-Харрис, а не Белого дома.

Харрис пообещала "сделать все, что в ее силах", чтобы объединить Демократическую партию и американскую нацию для победы над Дональдом Трампом и его экстремальным "Проектом 2025".

СПРАВКА.
"Проект 2025" — инициатива американской консервативной организации Heritage Foundation для продвижения предложений по переформатированию федерального правительства США и консолидации исполнительной власти вокруг президента, если Трамп победит на выборах. В частности, предполагается увольнение десятков тысяч государственных служащих как якобы политических назначенцев, чтобы заменить их лоялистами, более склонными поддерживать политику Трампа.

Еще проект предусматривает продвижение правоконсервативных ценностей. Издание Politico утверждает, что союзники Трампа готовятся внедрить "христианский национализм".

Также вице-президент поблагодарила и похвалила Байдена за его службу, отметила его наследство и честь служить вместе с ним.

Решение действующего президента не идти на выборы она прокомментировала так: "Этим бескорыстным и патриотическим поступком президент Байден делает то, что он совершал в течение своей жизни на службе: ставит американский народ и нашу страну превыше всего".

Вице-президент отметила, что до дня выборов осталось 107 дней. Это признание того, что у Харрис очень короткий промежуток времени, чтобы консолидировать демократов, объясняет CNN.

"Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим", – заявила политик.

  • 21 июля Байден сообщил, что не будет баллотироваться на предстоящих выборах.
  • Американский лидер в обращении к демократам предложил выдвинуть кандидатом на выборах вице-президента Харрис.
  • Трамп заявил, что Байден – это "худший президент" в истории США. Также он считает, что ему будет легче победить Харрис, хотя недавний опрос CNN говорит об обратном.

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