Трамп: Байден худший президент в истории США

Кандидат от республиканцев считает, что ему будет легче победить на выборах вице-президента Харрис, чем действующего главу государства

Дональд Трамп (Фото: ALLISON DINNER/EPA)

Кандидат в американские президенты Дональд Трамп заявил, что Джо Байден – это "худший президент" в истории США. Об этом политик заявил компании CNN после того, как действующий американский лидер решил не баллотироваться на второй срок.

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Трамп описал Байдена как "худшего президента в истории нашей страны" в телефонном разговоре через несколько минут после того, как действующий президент объявил о своем выходе из президентской гонки.

Впоследствии Трамп заявил, что Байден "безусловно непригоден для исполнения обязанностей" президента.

Также Трамп считает, что вице-президента Камалу Харрис будет легче победить на выборах, чем Байдена.

Однако опрос CNN от 2 июля показывал, что при гипотетической встрече этих двух кандидатов были бы следующие результаты: 47% за Трампа и 45% за Харрис.

СМИ отмечало: разница между этими результатами в пределах погрешности, а то есть очевидного лидера на выборах при таком сценарии нет.

В противостоянии Трампа с Байденом этот же опрос показывал 49% и 42% соответственно.

21 июля Байден сообщил, что не будет баллотироваться на предстоящих выборах.

Американский лидер в обращении к демократам предложил выдвинуть кандидатом на выборах вице-президента Харрис.

Это первый с 1968 года случай, когда действующий президент США не уходит на второй срок: в последний раз так поступил Линдон Джонсон, который, как и Байден, был демократом. Тогдашний лидер не шел на выборы из-за своего низкого рейтинга, в частности, вызванного непопулярной войной во Вьетнаме и протестами против нее.

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