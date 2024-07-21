Трамп: Байден худший президент в истории США
Кандидат в американские президенты Дональд Трамп заявил, что Джо Байден – это "худший президент" в истории США. Об этом политик заявил компании CNN после того, как действующий американский лидер решил не баллотироваться на второй срок.
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Трамп описал Байдена как "худшего президента в истории нашей страны" в телефонном разговоре через несколько минут после того, как действующий президент объявил о своем выходе из президентской гонки.
Впоследствии Трамп заявил, что Байден "безусловно непригоден для исполнения обязанностей" президента.
Также Трамп считает, что вице-президента Камалу Харрис будет легче победить на выборах, чем Байдена.
Однако опрос CNN от 2 июля показывал, что при гипотетической встрече этих двух кандидатов были бы следующие результаты: 47% за Трампа и 45% за Харрис.
СМИ отмечало: разница между этими результатами в пределах погрешности, а то есть очевидного лидера на выборах при таком сценарии нет.
В противостоянии Трампа с Байденом этот же опрос показывал 49% и 42% соответственно.
- 21 июля Байден сообщил, что не будет баллотироваться на предстоящих выборах.
- Американский лидер в обращении к демократам предложил выдвинуть кандидатом на выборах вице-президента Харрис.
- Это первый с 1968 года случай, когда действующий президент США не уходит на второй срок: в последний раз так поступил Линдон Джонсон, который, как и Байден, был демократом. Тогдашний лидер не шел на выборы из-за своего низкого рейтинга, в частности, вызванного непопулярной войной во Вьетнаме и протестами против нее.
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