У Зеленского впервые с 2021-го был разговор с Трампом: договорились о встрече
Президент Владимир Зеленский впервые с 2021 года провел разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в своих аккаунтах в соцсетях.
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Зеленский написал, что поздравил Трампа с номинацией от Республиканской партии и осудил покушение на него в Пенсильвании.
"Я отметил жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки для защиты свободы и независимости нашего государства", – написал Зеленский.
Он отметил, что Украина всегда будет благодарна США за помощь в укреплении возможности противостоять российскому террору, и что российские удары по городам и селам продолжаются каждый день.
"Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным", – добавил он.
Трамп на своей странице в соцсети Truth Social тоже сообщил о разговоре с Зеленским, он назвал беседу "очень хорошей".
Также Трамп сказал, что станет следующим президентом США и "принесет мир во всем мире и положит конец войне, которая унесла так много жизней и опустошила бесчисленное количество невинных семей".
Он считает, что "обе стороны смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь вперед к процветанию".
- 15 июля Зеленский заявил, что готов сотрудничать с любой политической силой в США, в том числе с Трампом и Республиканской партией в случае ее прихода к власти.
- 17 июля Трамп сказал, что "очень хорошо" нашел общий язык с Путиным . Он отметил, что российский диктатор никогда бы не ворвался в Украину при его правлении.