У Зеленского впервые с 2021-го был разговор с Трампом: договорились о встрече

Зеленский и Трамп договорились обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир "честным и действительно продолжительным"

Владимир Зеленский (Фото - Flickr.com)

Президент Владимир Зеленский впервые с 2021 года провел разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в своих аккаунтах в соцсетях.

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Зеленский написал, что поздравил Трампа с номинацией от Республиканской партии и осудил покушение на него в Пенсильвании.

"Я отметил жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки для защиты свободы и независимости нашего государства", – написал Зеленский.

Он отметил, что Украина всегда будет благодарна США за помощь в укреплении возможности противостоять российскому террору, и что российские удары по городам и селам продолжаются каждый день.

"Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным", – добавил он.

Трамп на своей странице в соцсети Truth Social тоже сообщил о разговоре с Зеленским, он назвал беседу "очень хорошей".

Также Трамп сказал, что станет следующим президентом США и "принесет мир во всем мире и положит конец войне, которая унесла так много жизней и опустошила бесчисленное количество невинных семей".

Он считает, что "обе стороны смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь вперед к процветанию".