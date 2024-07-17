Трамп: Мы с Путиным очень хорошо поладили, тогда война не угрожала
Кандидат в американские президенты Дональд Трамп заявил, что "очень хорошо" нашел общий язык с российским диктатором Владимиром Путиным во время своей каденции. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.
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"Мы с Путиным очень хорошо поладили в наших отношениях. Нам никогда не грозила война", – заявил Трамп.
По его словам, российский диктатор никогда бы не вторгся в Украину при его правлении.
Политик утверждает, что сказал Путину: "Никогда, никогда не идите в Украину".
- В последний раз Путин и Трамп виделись в Хельсинки на двустороннем саммите в 2018 году. К радикальным изменениям во взаимоотношениях двух государств встреча не привела.
- 15 июля 2024 года Трамп избрал кандидата в вице-президенты – это сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, противник военной помощи Украине.
- 16 июля Трамп встретился с экс-премьером Британии Джонсоном: последний не сомневается, что кандидат в президенты США "будет сильным и решительным" в поддержке Украины и защите демократии.
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