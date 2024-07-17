Трамп: Мы с Путиным очень хорошо поладили, тогда война не угрожала
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: EPA)

Кандидат в американские президенты Дональд Трамп заявил, что "очень хорошо" нашел общий язык с российским диктатором Владимиром Путиным во время своей каденции. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

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"Мы с Путиным очень хорошо поладили в наших отношениях. Нам никогда не грозила война", – заявил Трамп.

По его словам, российский диктатор никогда бы не вторгся в Украину при его правлении.

Политик утверждает, что сказал Путину: "Никогда, никогда не идите в Украину".

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