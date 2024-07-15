Трамп определился с кандидатом в вице-президенты: выбрал "противника финансирования войны"

Джей Ди Вэнс (Фото - MICHAEL REYNOLDS, ЕРА)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп избрал сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса, противника военной помощи Украине, кандидатом в вице-президенты. Об этом он объявил в соцсети Truthsocial, передает CNN.

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"После длительных размышлений, а также учитывая чрезвычайные таланты многих других, я решил, что человеком, лучше всего подходящим для должности вице-президента Соединенных Штатов, является сенатор Джей Ди Вэнс от Большого штата Огайо", – написал Трамп.

Он отметил, что Вэнс служил в Корпусе морской пехоты, окончил Университет штата Огайо за два года с отличием и является выпускником Йельской юридической школы, где он был редактором Йельского юридического журнала и президентом Йельской ассоциации ветеранов права.

Также Вэнс – автор книги-бестселлера "Элегия горцев: мемуары о семье и культуре в условиях кризиса". Вэнс сделал очень успешную бизнес-карьеру в области технологий и финансов, и теперь во время предвыборной кампании он будет сосредоточен на людях, за которых он "так блестяще боролся", американских рабочих и фермерах в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Миннесоте и далеко за их пределами, заявил Трамп.

В апреле 2024-го в The New York Times появилась статья Вэнса под заголовком "Математика по Украине не дает результатов". В публикации он заявил, что потребности Украины в солдатах и боеприпасах "столь велики, что ни Украина, ни союзники не способны это обеспечить".

В этой же статье он подчеркнул, что голосовал против пакета помощи Украине более чем на $60 млрд в Сенате и остается "противником практически любого предложения, чтобы Соединенные Штаты продолжали финансировать эту войну".

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

14 июля Байден сообщил, что дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа. Директору Секретной службы также поручено проверить меры безопасности на съезде республиканцев.

Трамп после совершенного покушения решил не менять график и отправился в штат Висконсин на съезд республиканцев, как и было запланировано.

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