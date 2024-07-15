Трамп определился с кандидатом в вице-президенты: выбрал "противника финансирования войны"
Кандидат в президенты США Дональд Трамп избрал сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса, противника военной помощи Украине, кандидатом в вице-президенты. Об этом он объявил в соцсети Truthsocial, передает CNN.
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"После длительных размышлений, а также учитывая чрезвычайные таланты многих других, я решил, что человеком, лучше всего подходящим для должности вице-президента Соединенных Штатов, является сенатор Джей Ди Вэнс от Большого штата Огайо", – написал Трамп.
Он отметил, что Вэнс служил в Корпусе морской пехоты, окончил Университет штата Огайо за два года с отличием и является выпускником Йельской юридической школы, где он был редактором Йельского юридического журнала и президентом Йельской ассоциации ветеранов права.
Также Вэнс – автор книги-бестселлера "Элегия горцев: мемуары о семье и культуре в условиях кризиса". Вэнс сделал очень успешную бизнес-карьеру в области технологий и финансов, и теперь во время предвыборной кампании он будет сосредоточен на людях, за которых он "так блестяще боролся", американских рабочих и фермерах в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Миннесоте и далеко за их пределами, заявил Трамп.
В апреле 2024-го в The New York Times появилась статья Вэнса под заголовком "Математика по Украине не дает результатов". В публикации он заявил, что потребности Украины в солдатах и боеприпасах "столь велики, что ни Украина, ни союзники не способны это обеспечить".
В этой же статье он подчеркнул, что голосовал против пакета помощи Украине более чем на $60 млрд в Сенате и остается "противником практически любого предложения, чтобы Соединенные Штаты продолжали финансировать эту войну".
- 13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.
- 14 июля Байден сообщил, что дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа. Директору Секретной службы также поручено проверить меры безопасности на съезде республиканцев.
- Трамп после совершенного покушения решил не менять график и отправился в штат Висконсин на съезд республиканцев, как и было запланировано.
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