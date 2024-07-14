Байден поручил Секретной службе США обеспечить полную безопасность Трампа

Директору Секретной службы также поручено перепроверять все меры безопасности на предстоящем съезде республиканцев

Джо Байден (Фото: ЕРА)

Президент США Джо Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа, на которого было совершено покушение. Об этом Байден объявил, выступая перед прессой в Белом доме.

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Байден сказал, что Трамп уже получил повышенный уровень безопасности, и президент США поручил направить для этого все необходимые ресурсы и защитные меры.

Директору Секретной службы поручено перепроверять все меры безопасности на предстоящем съезде республиканцев.

Байден сообщил, что ФБР возглавляет расследование покушения на Трампа, оно все еще находится на ранних стадиях. Однако нападающий известен – и Байден призвал не делать предположений насчет его мотивов, а дать ФБР выполнять свою работу.

Президент США подчеркнул, что расследование должно быть тщательным и быстрым, и для этого будут предоставлены все необходимые ресурсы.

Он также заявил, что в Америке нет места такому насилию или вообще какому-либо насилию.

СПРАВКА. Секретная служба США – федеральное агентство Штатов, подчиненное Министерству внутренней безопасности США. Основными задачами Секретной службы США является предотвращение подделки американских денег, долговых обязательств, других ценных документов, а также охрана президента США, вице-президента США, их непосредственных родственников, других высокопоставленных чиновников, бывших президентов и их семей, кандидатов в президенты и вице-президенты, представителей иностранных государств во время их визитов. Также Секретная служба занимается расследованием различных видов финансовых махинаций, воровства личных данных и помогает расследовать некоторые внутренние преступления.

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Байден заявил, что молится за Трампа, и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

Зеленский, комментируя покушение, заявил, что такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире. Также покушение осудили европейские и мировые лидеры.

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