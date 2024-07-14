"Желаю Америке выйти из этого сильнее". Зеленский прокомментировал покушение на Трампа

Президент заявил, что насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, он пожелал Америке выйти из этого сильнее. Об этом глава государства написал в социальной сети X (Twitter).

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Зеленский сообщил, что "с ужасом" узнал о стрельбе в Трампа во время предвыборного митинга. Он отметил, что такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире.

"Я рад узнать, что Трамп уже в безопасности, и желаю ему быстрого выздоровления. Также выражаю соболезнование близким жертвы этого нападения – участника митинга. Желаю силы всем, кто шокирован этим событием. Желаю Америке выйти из этого более сильной", – написал президент.

Также на покушение отреагировала посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Украина ошеломлена, узнав об ужасном нападении в Батлере, штат Пенсильвания. Наши молитвы и пожелания скорейшего выздоровления Трампу и молитвы всем семьям невинно пострадавших", – написала она в социальной сети X.

Маркарова заявила, что террору и насилию не должно быть места, а все виновные должны быть привлечены к ответственности.

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Один митингующий погиб, а двое получили тяжелые ранения после стрельбы. Нападавший также погиб.

Байден заявил, что молится за Трампа, в которого стреляли во время митинга в Пенсильвании. Он призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

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