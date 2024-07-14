В Трампа стреляли на предвыборном митинге, нападавшего убили

В результате стрельбы погиб один участник мероприятия, еще двое получили ранения

Дональд Трамп (Фото: David Maxwell/EPA)

В кандидата в президенты США Дональда Трампа стреляли во время предвыборного митинга в Батлере в штате Пенсильвания. Об этом сообщили The Associated Press и CNN.

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По данным AP, после звуков, похожих на стрельбу, Трамп коснулся своего уха, а затем сел на землю. На его лице можно было заметить кровь. Секретная служба спешно вывела Трампа со сцены и эвакуировала с митинга.

Предвыборный штаб кандидата в президенты США сообщил, что политика осмотрели в местной больнице, его жизни ничто не угрожает.

"Президент Трамп благодарит правоохранительные органы и службы быстрого реагирования за их действия во время этого ужасного акта. Он чувствует себя хорошо, его обследуют в местном медицинском учреждении", — заявил представитель предвыборного штаба Стивен Чунг.

Как сообщило СNN со ссылкой на начальника отдела коммуникаций Секретной службы США Энтони Гульельми, один участник митинга погиб, а двое получили тяжелые ранения после стрельбы. Нападавший, по его словам, тоже погиб.

Следствие по делу о попытке убийства Трампа будет вести Федеральное бюро расследований. ФБР будет сотрудничать с Секретной службой и местными и государственными правоохранительными органами, пишет AP.

6 июля агентство Bloomberg обнародовало результаты опроса, согласно которым Трамп опережает Байдена на 2% в ключевых штатах, необходимых для победы на президентских выборах в ноябре – 47% до 45%.

13 июля Bloomberg писало, что Маск внес пожертвование в фонд, работающий над избранием следующим президентом США Трампа.

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