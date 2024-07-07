Байден после неудачных дебатов отстает от Трампа в опросе Bloomberg всего на 2%

Это наименьший разрыв с октября прошлого года

Избиратели Дональда Трампа (Фото: ЕРА / DAVID MUSE)

Действующий президент США Джо Байден отстает от своего соперника Дональда Трампа всего на два процентных пункта в опросе, опубликованном Bloomberg News / Morning Consult вечером 6 июля.

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Таким образом, республиканец Трамп опережает Байдена на 2% в ключевых штатах, необходимых для победы на президентских выборах в ноябре – 47% до 45%.

Социологи подчеркивают, что это наименьший разрыв с начала голосований, начавшихся в прошлом октябре.

Сейчас Байден опережает Трампа в Мичигане и Висконсине. Он находится в пределах статистической погрешности опроса в Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине, а больше всего отстает в решающем штате Пенсильвания.

Избиратели из ключевых штатов считают, что действующий американский лидер плохо зарекомендовал себя во время теледебатов на CNN 27 июня. Менее чем каждый пятый респондент сказал, что Байден был более последовательным, психически здоровым или доминирующим участником дебатов.

В то же время почти трое из десяти демократов заявили, что Байден должен выйти из гонки – гораздо больше, чем 9% республиканцев, которые сказали, что Трамп обязан сделать то же самое.

Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).

После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена другим кандидатом.

1 июля семья Байдена обвинила его помощников в "провальных" прениях против 45-го американского президента.

4 июля Reuters сообщило: Байден пообещал остаться в президентской гонке представителям штаба, законодателям и губернаторам от Демократической партии.

5 июля стало известно, что Байден обратился к врачу после своего неудачного выступления на прениях.

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