Байден після невдалих дебатів відстає від Трампа в опитуванні Bloomberg лише на 2%

Це найменший розрив з жовтня минулого року

Виборці Дональда Трампа (Фото: ЕРА / DAVID MUSE)

Чинний президент США Джо Байден відстає від свого суперника Дональда Трампа лише на два відсоткових пункти в опитуванні, опублікованому Bloomberg News / Morning Consult ввечері 6 липня.

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Таким чином, республіканець Трамп випереджає Байдена на 2% у ключових штатах, необхідних для перемоги у президентських виборах в листопаді – 47% до 45%.

Соціологи наголошують: це найменший розрив з початку голосувань, які розпочалися минулого жовтня.

Зараз Байден випереджає Трампа в Мічигані та Вісконсині. Він знаходиться в межах статистичної похибки опитування в Аризоні, Джорджії, Неваді та Північній Кароліні, а найбільше відстає у вирішальному штаті Пенсильванія.

Виборці з ключових штатів вважають, що чинний американський лідер погано зарекомендував себе під час теледебатів на CNN 27 червня. Менше ніж кожен п'ятий респондент сказав, що Байден був більш послідовним, психічно здоровим або домінувальним учасником дебатів.

Водночас майже троє з десяти демократів заявили, що Байден повинен вийти з перегонів – набагато більше, ніж 9% республіканців, які сказали, що Трамп має зробити те саме.

Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).

Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.

1 липня сім'я Байдена звинуватила його помічників у "провальних" дебатах проти 45-го американського президента.

4 липня Reuters повідомило: Байден пообіцяв залишитися у президентських перегонах представникам штабу, законодавцям і губернаторам від Демократичної партії.

5 липня стало відомо, що Байден звернувся до лікаря після свого невдалого виступу на дебатах.

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