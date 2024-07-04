Байден запевнив, що не знімається з виборів і пообіцяв залишатися "до кінця" – Reuters

Джо Байден (Фото: Bonnie Cash / EPA)

Президент США Джо Байден під час телефонних розмов із представниками штабу та зустрічей із законодавцями й губернаторами від Демократичної партії пообіцяв залишитися в президентських перегонах. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на неназваних співрозмовників з команди Байдена.

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За словами двох співрозмовників, американський президент приєднався до телефонної розмови зі "стурбованими" членами своєї передвиборчої команди та сказав їм, що він не збирається знімати свою кандидатуру.

"Ніхто мене не виштовхує. Я не йду. Я в цих перегонах до кінця", — заявив Байден в окремому електронному повідомленні в межах своєї кампанії.

Також він закликав американців "вкласти кілька доларів", щоб допомогти перемогти республіканця Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада.

А ввечері 3 липня Байден провів віртуальну та особисту зустріч з 24 губернаторами-демократами та мером Вашингтона, щоб запевнити їх, що він готовий виконувати роль прапороносця партії після невдалого виступу на дебатах, пише Reuters.

Після цього троє губернаторів – лідери Нью-Йорка, Міннесоти та Мериленду – зустрілися з журналістами й пообіцяли підтримати Байдена.

"Президент завжди підтримував нашу спину. Ми також будемо підтримувати його спину", – сказав губернатор Мериленду Вес Мур.

Губернатор Міннесоти Тім Волз своєю чергою заявив, що виступ чинного президента на дебатах проти Трампа був "поганим", але зазначив, що Байден підходить для цієї посади.

Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).

Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.

1 липня сім'я Байдена звинуватила його помічників у "провальних" дебатах проти 45-го американського лідера.

Речниця Білого дому Жан-П'єр заявила, що, попри невдачу у теледебатах, Байден продемонструє лідерські позиції Вашингтона на саміті НАТО.

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