WP: Трамп сподівається, що Байден залишиться у перегонах, адже його "легше перемогти"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

45-й президент США Дональд Трамп і його радники сподіваються що його опонент, чинний американський лідер Джо Байден, продовжить передвиборчу боротьбу, оскільки "його буде легше перемогти, ніж інших демократів". Про це пише The Washington Post із посиланням на чотирьох обізнаних у цьому питанні співрозмовників.

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Хоча публічно Трамп і його штаб стверджують, що демократам нібито пізно "змінювати коней на переправі", але приватно вони почали готуватися до різних ситуацій, бо вважають, що іншого демократа — не Байдена чи віцепрезидентку Каміллу Гарріс — буде перемогти складніше.

Тому кампанія Трампа очікує, що Байден залишиться його єдиним опонентом, заявила прессекретарка 45-го президента США Керолайн Левітт.

Окрім того, за даними співрозмовників журналістів, команда Трампа очікує, що його перемозі не завадить навіть його можливе ув’язнення за кількома звинуваченнями.

Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).

Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.

1 липня сім'я Байдена звинуватила його помічників у "провальних" дебатах проти 45-го американського лідера.

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