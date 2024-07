Зеленський заявив, що хоче знати "мирний план" Трампа, якщо той є. Готовий зустрітися

Президент Володимир Зеленський хоче знати, який "мирний план" є на думці у 45-го президента США Дональда Трампа. Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Український президент наполягає, що Трамп має озвучити своє бачення завершення війни, і потенційно готовий зустрітися з ним.

"Якщо Трамп знає, як завершити цю війну, він має сказати нам про це сьогодні <...> Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність – ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати", – сказав Зеленський.

