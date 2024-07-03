Зеленський заявив, що хоче знати "мирний план" Трампа, якщо той є. Готовий зустрітися

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Alessandro Della Valle)

Президент Володимир Зеленський хоче знати, який "мирний план" є на думці у 45-го президента США Дональда Трампа. Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.

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Український президент наполягає, що Трамп має озвучити своє бачення завершення війни, і потенційно готовий зустрітися з ним.

"Якщо Трамп знає, як завершити цю війну, він має сказати нам про це сьогодні <...> Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність – ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати", – сказав Зеленський.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy tells @BloombergTV Donald Trump should come forward with his plan to quickly end the war with Russia, warning that any proposal must avoid violating the nation’s sovereignty https://t.co/GeByOh6x5L pic.twitter.com/VQKchCFtyO — Bloomberg (@business) July 3, 2024

25 червня Reuters писало, що двоє радників Трампа представили "мирний план" для України. Він передбачає, що за умови обрання президентом США Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від переговорів. Натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

Під час мирних переговорів передбачалося припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення. Крім продовження військової допомоги, у плані радників також пропонують примусити Росію до переговорів обіцянкою членства України в НАТО.

Представник Білого дому Джон Кірбі згодом скептично висловився про цей "мирний план".

23 березня 2023 року Дональд Трамп обіцяв "припинити війну в Україні за 24 години" у разі його повернення до Білого дому, а в травні 2024 року заявляв, що бомбив би Москву, якби вона напала на Україну за його президентства.

У червні 2024-го Трамп розкритикував ухвалений Конгресом закон про допомогу Україні від США на $60 млрд, заявивши, що ця допомога не є вигідною.

Водночас колишній спецпредставник Держдепу США щодо України вважає, що Трамп "певним чином прогресує у розумінні України".

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