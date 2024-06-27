Білий дім відреагував на "мирний план" Трампа для України. LIGA.net дізналася, що думають нардепи

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Білий дім підтвердив – рішення про початок переговорів із Росією щодо припинення бойових дій ухвалюватиме Україна. Таку позицію висловив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі у відповідь на повідомлення про існування "плану" 45-го американського президента Дональда Трампа.

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Під час брифінгу Кірбі попросили прокоментувати інформацію агентства Reuters про те, що двоє близьких радників Трампа презентували "план припинення війни" з Росією, який передбачає примушування Києва до переговорів із Москвою та територіальні поступки.

Кірбі скептично висловився про сам "мирний план", про який нібито говорили радники колишнього президента.

"Я не збираюся обговорювати публічно, що радники колишнього президента Трампа можуть або не можуть говорити з ним про це", – сказав Кірбі.

Водночас він наголосив, що президент Джо Байден послідовно і рішуче підтримує Україну.

Кірбі також акцентував, що позиція Вашингтона залишається незмінною: "нічого про Україну без України".

Він підкреслив, що Білий дім не збирається примушувати Україну до територіальних поступок, оскільки розуміє, що якщо російському диктатору Володимиру Путіну дозволять завоювати Україну, наслідки будуть важкими.

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив LIGA.net, що жодного мирного плану Трампа ще немає й про це можна буде серйозно говорити лише якщо він стане президентом, і, "скоріше за все, після того, як він сформує свою зовнішньополітичну команду".

"Наразі, те що ми бачимо – це лише дуже загальна ідея припинити російську агресію за дорогою економічних важелів, насамперед цін на нафту. Навіть якщо Трамп захоче колись посадити Україну і Росію за стіл переговорів, він може дуже швидко переконатися, що Путін не має серйозного наміру вести переговори і тим паче виконувати досягнуті домовленості", – стверджує він.

Також він вважає, що важливим є те, що Трамп має високий рівень впевненості у силі США на міжнародній арені і вірить в те, що може змусити Путіна припинити агресію.

Народний депутат від Голосу Андрій Осадчук заявив, що Трамп хоче виграти вибори й тому тільки так варто розглядати його заяви.

23 березня 2023 року Дональд Трамп обіцяв "припинити війну в Україні за 24 години" у разі його повернення до Білого дому, а в травні 2024 року заявляв, що бомбив би Москву, якби вона напала на Україну за його президентства.

У червні Трамп розкритикував ухвалений Конгресом закон про допомогу Україні від США на $60 млрд, заявивши, що ця допомога не є вигідною.

Водночас колишній спецпредставник Держдепу США щодо України вважає, що Трамп "певним чином прогресує у розумінні України".

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