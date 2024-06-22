Експредставник Держдепу США щодо України: Трамп певним чином прогресує у розумінні України
Колишній спецпредставник Держдепу США щодо України у 2017-2019 роках Курт Волкер вважає, що 45-й президент країни Дональд Трамп "певним чином прогресує у розумінні України". Його цитує Європейська правда.
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"Найбільш показовими щодо політики Трампа стосовно України є його дії перед тим, як Конгрес схвалив закон про допомогу Україні. Тоді Трамп надав потужний політичний дах спікеру Палати представників Майку Джонсону, щоб той зробив це", – заявив Волкер.
На його думку, експрезидент США вчинив так, тому що зрозумів: якщо він цього не зробить, то коли стане президентом то успадкує "катастрофічні проблеми".
- 20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.
- 23 квітня американський Сенат проголосував за ухвалення додаткового фінансування союзникам: Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тоді Трамп публічно підтримав спікера Палати представників Конгресу Майкла Джонсона після голосування за пакет допомоги Україні.
- 24 квітня президент США Джо Байден підписав закон з допомогою Україні.
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