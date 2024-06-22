Експредставник Держдепу США щодо України: Трамп певним чином прогресує у розумінні України

Курт Волкер навів у приклад поведінку експрезидента США під час і після довгоочікуваного ухвалення фінансування для України

Курт Волкер (Фото: ЕРА/Inna Sokolovskaya)

Колишній спецпредставник Держдепу США щодо України у 2017-2019 роках Курт Волкер вважає, що 45-й президент країни Дональд Трамп "певним чином прогресує у розумінні України". Його цитує Європейська правда.

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"Найбільш показовими щодо політики Трампа стосовно України є його дії перед тим, як Конгрес схвалив закон про допомогу Україні. Тоді Трамп надав потужний політичний дах спікеру Палати представників Майку Джонсону, щоб той зробив це", – заявив Волкер.

На його думку, експрезидент США вчинив так, тому що зрозумів: якщо він цього не зробить, то коли стане президентом то успадкує "катастрофічні проблеми".

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

23 квітня американський Сенат проголосував за ухвалення додаткового фінансування союзникам: Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тоді Трамп публічно підтримав спікера Палати представників Конгресу Майкла Джонсона після голосування за пакет допомоги Україні.

24 квітня президент США Джо Байден підписав закон з допомогою Україні.

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