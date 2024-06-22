Экс-представитель Госдепа США по Украине: Трамп прогрессирует в понимании Украины

Курт Волкер привел в пример поведение экс-президента США во время и после долгожданного принятия финансирования для Украины

Курт Волкер (Фото: ЕРА/Inna Sokolovskaya)

Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине в 2017-2019 годах Курт Волкер считает, что 45-й президент страны Дональд Трамп "определенным образом прогрессирует в понимании Украины". Его цитирует Европейская правда.

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"Наиболее показательными в отношении политики Трампа по отношению к Украине являются его действия перед тем, как Конгресс одобрил закон о помощи Украине. Тогда Трамп предоставил мощную политическую крышу спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, чтобы тот сделал это", – заявил Волкер.

По его мнению, экс-президент США поступил так, потому что понял: если он этого не сделает, то когда станет президентом, унаследует "катастрофические проблемы".

20 апреля Палата представителей США 311 голосами приняла помощь Украине.

23 апреля американский Сенат проголосовал за принятие дополнительного финансирования союзникам: Украине, Израилю и Тайваню. Тогда Трамп публично поддержал спикера Палаты представителей Конгресса Майкла Джонсона после голосования по пакету помощи Украине.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон с помощью Украины.

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