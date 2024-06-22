Экс-представитель Госдепа США по Украине: Трамп прогрессирует в понимании Украины
Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине в 2017-2019 годах Курт Волкер считает, что 45-й президент страны Дональд Трамп "определенным образом прогрессирует в понимании Украины". Его цитирует Европейская правда.
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"Наиболее показательными в отношении политики Трампа по отношению к Украине являются его действия перед тем, как Конгресс одобрил закон о помощи Украине. Тогда Трамп предоставил мощную политическую крышу спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, чтобы тот сделал это", – заявил Волкер.
По его мнению, экс-президент США поступил так, потому что понял: если он этого не сделает, то когда станет президентом, унаследует "катастрофические проблемы".
- 20 апреля Палата представителей США 311 голосами приняла помощь Украине.
- 23 апреля американский Сенат проголосовал за принятие дополнительного финансирования союзникам: Украине, Израилю и Тайваню. Тогда Трамп публично поддержал спикера Палаты представителей Конгресса Майкла Джонсона после голосования по пакету помощи Украине.
- 24 апреля президент США Джо Байден подписал закон с помощью Украины.
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