Байден подписал закон о помощи Украине

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден подписал законы о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.

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24 апреля американский президент подписал принятый Конгрессом пакет законов, предусматривающий выделение Украине дополнительной военной и экономической помощи на $61 млрд, а также оказание помощи другим союзникам США – Израилю и Тайваню.

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