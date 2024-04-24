Сенат принял законопроект с помощью Украине. Байден немедленно его подпишет
Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS

Американский Сенат проголосовал за принятие дополнительного финансирования союзникам: Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,3 млрд. Об этом стало известно на заседании Верхней палаты Конгресса 24 апреля, которое транслировалось онлайн.

"За" проголосовали 79 конгрессменов, "против" высказались 17.

20 апреля Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине в размере $60,84 млрд.

Таким образом, обе палаты Конгресс одобрили помощь союзникам, теперь документ должен подписать президент Джо Байден.

В Белом доме заявили, что президент готов подписать его сегодня, 24 апреля, чтобы поскорее начать отправку оружия Украине.

"Я хочу поблагодарить лидера Шумера, лидера Макконнелла и всех двухпартийных законодателей в Сенате, которые проголосовали за этот законопроект. Этот важный закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как Путин", – высказался американский лидер.

  • 17 апреля 2024 года в Белом доме заявили, что Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.
  • 21 апреля глава комитета по разведке Сената США сказал, что Америка может начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца недели.
  • 22 апреля Politico писало, что администрация Байдена готовит пакет военной помощи для Украины, который будет содержать бронетехнику, в дополнение к артиллерии и противовоздушной обороне.
  • 23 апреля Reuters сообщило, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины на $1 млрд.

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