Сенат принял законопроект с помощью Украине. Байден немедленно его подпишет

Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS

Американский Сенат проголосовал за принятие дополнительного финансирования союзникам: Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,3 млрд. Об этом стало известно на заседании Верхней палаты Конгресса 24 апреля, которое транслировалось онлайн.

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"За" проголосовали 79 конгрессменов, "против" высказались 17.

20 апреля Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине в размере $60,84 млрд.

Таким образом, обе палаты Конгресс одобрили помощь союзникам, теперь документ должен подписать президент Джо Байден.

В Белом доме заявили, что президент готов подписать его сегодня, 24 апреля, чтобы поскорее начать отправку оружия Украине.

"Я хочу поблагодарить лидера Шумера, лидера Макконнелла и всех двухпартийных законодателей в Сенате, которые проголосовали за этот законопроект. Этот важный закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как Путин", – высказался американский лидер.

17 апреля 2024 года в Белом доме заявили, что Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.

21 апреля глава комитета по разведке Сената США сказал, что Америка может начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца недели.

22 апреля Politico писало, что администрация Байдена готовит пакет военной помощи для Украины, который будет содержать бронетехнику, в дополнение к артиллерии и противовоздушной обороне.

23 апреля Reuters сообщило, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины на $1 млрд.

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