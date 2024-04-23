В США готовят новый пакет военной помощи для Украины на $1 млрд – Reuters
Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины в размере $1 млрд, как только законопроект на $61 млрд одобрит Сенат и подпишет американский глава Джо Байден. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников.
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Собеседники сообщили журналистам, что пакет помощи будет включать транспортные средства, боеприпасы ПВО Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-мм артиллерийские боеприпасы и противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое "могут быть немедленно использованы на поле боя."
После подписания украинско-израильского законопроекта средства на пополнение американских запасов возобновятся. Это уменьшит беспокойство Пентагона об использовании президентских полномочий на сокращение вооружений США для помощи Украине, отмечают в издании.
На этом фоне, по данным Reuters, американские оборонные компании ожидают получить больше государственных контрактов, поскольку война России против Украины продолжается.
- 17 апреля в Белом доме заявили, что Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.
- 20 апреля Палата представителей США 311 голосами приняла помощь Украине.
- 21 апреля глава комитета по разведке Сената США сказал, что Америка может начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца недели.
- 22 апреля Politico писало, что администрация Байдена готовит пакет военной помощи для Украины, который будет содержать бронетехнику, в дополнение к артиллерии и противовоздушной обороне.
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