В США готовят новый пакет военной помощи для Украины на $1 млрд – Reuters

Собеседники Reutes отметили, что пакет помощи будет включать оружие, которое "можно немедленно использовать на поле боя"

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Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины в размере $1 млрд, как только законопроект на $61 млрд одобрит Сенат и подпишет американский глава Джо Байден. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников.

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Собеседники сообщили журналистам, что пакет помощи будет включать транспортные средства, боеприпасы ПВО Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-мм артиллерийские боеприпасы и противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое "могут быть немедленно использованы на поле боя."

После подписания украинско-израильского законопроекта средства на пополнение американских запасов возобновятся. Это уменьшит беспокойство Пентагона об использовании президентских полномочий на сокращение вооружений США для помощи Украине, отмечают в издании.

На этом фоне, по данным Reuters, американские оборонные компании ожидают получить больше государственных контрактов, поскольку война России против Украины продолжается.

17 апреля в Белом доме заявили, что Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.

20 апреля Палата представителей США 311 голосами приняла помощь Украине.

21 апреля глава комитета по разведке Сената США сказал, что Америка может начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца недели.

22 апреля Politico писало, что администрация Байдена готовит пакет военной помощи для Украины, который будет содержать бронетехнику, в дополнение к артиллерии и противовоздушной обороне.

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